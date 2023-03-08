  • 24°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 12:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯逃往澳門　29歲無業女准保釋5月再訊

社會 10:50 2023/03/08

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

蔡天鳳案前夫女友人涉協助罪犯提堂。（梁偉榮攝）

名媛蔡天鳳被殺案，29歲無業女涉協助罪犯由香港潛逃往澳門，被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，案件今（8日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至5月8日再訊，與早前遊艇公司職員案件及謀殺案一同處理，控方不反對被告保釋，被告准以現金5萬元保釋外出候訊，其間不得離港。

女被告潘巧賢（29歲），報稱無業，被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。控罪指，被告於2023年2月24日，在香港某處當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

被告今被押解至法庭犯人欄內應訊，暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待與早前遊艇公司職員案及謀殺案一同處理，辯方不反對押後，另有保釋申請。

裁判官將案件押後至5月8日，被告期間准保釋，保釋條件包括現金5萬元，不得離港，須交出所有旅遊證件，每周到警署報到2次，以及居住在報稱地址，住址如有更改時，需於24小時內通知警方。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】回南天可誘發3大呼吸道疾病　醫生分享實用家居防霉小錦囊

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【蔡天鳳碎屍案】消息：警方大埔龍尾村現場檢取殘肢　DNA檢測證與死者蔡天鳳脗合
19:10 2023/03/06
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方大埔龍尾村現場檢取殘肢　DNA檢測證與死者蔡天鳳脗合
【蔡天鳳碎屍案】五姐曾騷奢華衣帽間　蔡天鳳房地契入鏡網民指易招妒忌
11:15 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】五姐曾騷奢華衣帽間　蔡天鳳房地契入鏡網民指易招妒忌
【蔡天鳳碎屍案】消息：再有1名女子內地落網　為死者前夫女友人
12:05 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】消息：再有1名女子內地落網　為死者前夫女友人
【信託持有】蔡天鳳母親入稟指前親家信託持加多利山物業　禁制前親家出售或轉讓物業
14:16 2023/03/07
【信託持有】蔡天鳳母親入稟指前親家信託持加多利山物業　禁制前親家出售或轉讓物業
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵
17:46 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵

你可能感興趣

【蔡天鳳碎屍案】消息：警方大埔龍尾村現場檢取殘肢　DNA檢測證與死者蔡天鳳脗合
19:10 2023/03/06
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方大埔龍尾村現場檢取殘肢　DNA檢測證與死者蔡天鳳脗合
【蔡天鳳碎屍案】五姐曾騷奢華衣帽間　蔡天鳳房地契入鏡網民指易招妒忌
11:15 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】五姐曾騷奢華衣帽間　蔡天鳳房地契入鏡網民指易招妒忌
【蔡天鳳碎屍案】消息：再有1名女子內地落網　為死者前夫女友人
12:05 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】消息：再有1名女子內地落網　為死者前夫女友人
蔡天鳳 罪行 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
11:41 2023/03/07
【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
【攝理教】方力申女友憶與鄭明析性交心情　Maple曾把金髮少女獻教主
11:45 2023/03/07
【攝理教】方力申女友憶與鄭明析性交心情　Maple曾把金髮少女獻教主
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵
17:46 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵