【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯逃往澳門　29歲無業女准保釋5月再訊

▲ 蔡天鳳案前夫女友人涉協助罪犯提堂。（梁偉榮攝）

名媛蔡天鳳被殺案，29歲無業女涉協助罪犯由香港潛逃往澳門，被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，案件今（8日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至5月8日再訊，與早前遊艇公司職員案件及謀殺案一同處理，控方不反對被告保釋，被告准以現金5萬元保釋外出候訊，其間不得離港。

女被告潘巧賢（29歲），報稱無業，被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。控罪指，被告於2023年2月24日，在香港某處當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

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被告今被押解至法庭犯人欄內應訊，暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待與早前遊艇公司職員案及謀殺案一同處理，辯方不反對押後，另有保釋申請。

裁判官將案件押後至5月8日，被告期間准保釋，保釋條件包括現金5萬元，不得離港，須交出所有旅遊證件，每周到警署報到2次，以及居住在報稱地址，住址如有更改時，需於24小時內通知警方。

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記者：梁錦麟