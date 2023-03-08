【正能量】花1.7萬從日本網購汽水機放門口 醫生家庭向郵差送貨員提供免費凍飲

潮流興網購，送貨員、郵差大熱天時送貨送信，難免汗流浹背。新加坡有一個善心的醫生家庭，因為有感送貨員、郵差在烈日下工作非常辛勞，決定花約1.7萬港元在家門外設置一部自動汽水機，為他們提供免費冰凍飲品，他們每周定時補貨兩次，確保有凍飲可以提供。

新加坡《新明日報》報道，這個善心家的父親 詹俊源今年51歲，是一名醫生，與 妻子育有3名子女，他們一家五口住在實乞納雅樂花園。 詹 醫生指， 有次與家人食飯時，子女提到平日看到上門送餐員和司機十分辛苦，曾向他們送上飲料，但對方因為不好意思而拒絕，於是他們決定在 住所外設 免費自動汽水機，希望 為烈日下工作的送貨員、郵差和司機提供凍飲之餘，同時亦免除他們怕尷尬的心理障礙，非常貼心。

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醫生花了2,900新加坡元（約港幣1.7萬）從日本購入一部二手汽水機，放在屋前空地，並安裝防水的電源插座。兒子又特別在機身上面寫着「為送貨員和司機提供免費飲料」，更印有3種語言的「謝謝你」，汽水機由今年1月11日正式「啟巿」，已營運了3個月。

3個月送近千樽

詹男透露，有時會有其他人來取免費飲品，他們會提醒對方「我們的飲品是只提供給在外奔波、辛苦工作的人士。」 15歲次子詹潤義說希望 販賣機 能一直做下去︰「看到拿飲料的人笑著離開，還向我們道謝，心裡就很滿足」。

詹 醫生表示， 第一次從網上超市購入500樽，首月已送出6百多樽飲品，每天差不多21樽，至今共送出9百多樽。他表示，販賣機 每周都會補貨， 每月花近300元（約港幣1,800）補貨， 「 平時我們返家時看見汽水機快空了，就會叫家人一起搬飲料補貨，一般一周2次。」

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