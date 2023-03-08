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【蔡天鳳碎屍案】前夫女友人被捕KOL常與藝人集郵　胞姊IG發文為妹妹護航

娛樂 12:16 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

28歲名媛蔡天鳳（Abby）碎屍案再有一名女子被捕，其胞姊發文為妹妹護航。

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘遭殺害肢解碎屍，駭人命案震撼全城。

蔡天鳳碎屍案再有一名女子昨天（7日）被捕，29歲姓潘的女子被指是蔡天鳳前夫的友人，其胞姊則於IG限時動態內發文寫上「清者自清」，相信她是為妹妹護航。

【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵

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潘姓女子被捕

蔡天鳳碎屍案案情錯綜複雜，連日來備受全城關注，昨天再有一名潘姓女子被捕，該名女子因涉嫌協助罪犯在內地落網。

被捕女子為一名KOL，她不時跟藝人集郵合照並於IG分享，粉絲人數逾3萬人，其胞姊亦同為一名KOL，經常於IG分享吃喝玩樂的帖文，粉絲人數比妹妹多於一倍，有超過6萬人追蹤。

【蔡天鳳碎屍案】消息：再有1名女子內地落網　為死者前夫女友人

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胞姊發文

胞姊昨天於妹妹被捕後在IG限時動態發布一段影片，片中強調一段文字：

能說服一個人的，
從來不是道理，
而是南牆。能點醒一個人的，
從來不是說教，而是磨難。
成年人只能篩選，不能教育。
人教人教不會，事教人一次就夠。
吃虧和吃飯一樣，吃多了自然會成長。

她又寫上：「清者自清」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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