【移民英國】移英港人隱瞞女兒整爛電視　成功退款出教學文被網民怒轟

▲ 有移英港人隱瞞女兒整爛電視，到Costco成功退款後，在網上分享。

不少港人移民英國，為融入他鄉會留意言行，不想被當地人討厭，可是，有移英港人近日濫用了退款機制，女兒整爛電視，隱瞞人為損毀成功退款，事後更在網上發帖分享，行為令人蒙羞。有關帖文在網上廣傳，眾多網民包括其他移英港人怒轟「香港之恥」、「影衰香港人」，並斥該爸爸是最壞身教。

爛電視成功退款出帖分享

近日，一位移英港人在自己開設的facebook發帖，以「英國的購物保障」為題，分享電視機成功退款的過程，事主新買的電視機螢幕破了，本來打算若維修不到便再買一部，但想到有網友提醒在連鎖大型倉庫式超市Costco買的電視，即使爛了仍可在90日内退回。他半信半疑，但仍嘗試去退款，詳細分享當時情況。

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到達Costco，事主表明來意直接問，「電視破了能否退款？」，職員面容略有難色，拿了會員證跟單據到辦公室，約三分鐘後出來說，「無問題吖可退款，但同事要先出來檢查一下，麻煩等等」，另一位職員即場打開包裝、插電、開機，看到一大條裂紋在電視螢幕正中間，表示可以退款。

事主表示過程中像「等待判刑」的感覺，最後退了700多英鎊（約6,600港元），立即買了另一部同款的電視機。

▲ 電視熒幕爆了，中間一大條白線。（網上截圖）

隱瞞人為損毀

之前，他另有以「新電視被KO」為題發帖，直指「買了不夠一個月的65吋大電視被女兒KO」，表示女兒有點惶惑不安，當天上午不肯吃早餐已被罵，當她弄破電視更被嚇到。爸爸抱着安慰女兒，表示女兒比電視重要，

待她情緒平伏後才告訴她自己的「所作所為」，對我而言她吃不吃早餐，比起那七百多鎊重要得多。

網民斥影衰香港人

以上帖文的截圖已被廣傳至多個網上群組和討論區，網民斥該位移英爸爸的行為可恥，濫用了退款機制搵著數，Costco條款指明人為損毀不獲賠償，事主隱瞞了女兒整爛電視。網民轟︰「又一個影衰香港人例子」、「人無恥便無敵，香港人之恥」、「自己個女整爛部機，正常人都唔會走去換啦，就算Costco肯換，都唔好意思啦，最差係佢事後得意洋洋咁出post分享」更多留言見下圖︰

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原帖已被刪除，有網民到事主的專頁留言「狙擊」要求他回應，提及一直不回應不是辦法，有關事件已經在英國很多港人谷瘋傳，更斥他是最壞身教，「有個好似你咁唔光明磊落嘅老豆，你個女真係慘」、「其身不正點教好個女，仲口口聲聲話個女俾七百鎊重要」。

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責任編輯︰王明芳