【郵輪復常】德國邁希夫5號抵港　撤防疫措施後首船泊啟德

▲ 德國郵輪「邁希夫5號」抵港，撤防疫措施後首船泊啟德（社交群組「香港郵輪俱樂部」圖片）

德國公司途易郵輪（TUI Cruises）的郵輪「邁希夫5號」（Mein Schiff 5） 今日（8日）早上7時停靠啟德郵輪碼頭，是本地解除所有防疫措施後，該碼頭首次停靠郵輪，亦是相隔三年，碼頭再次接待外國遊客。

該郵輪在香港短暫停留1晚後，將在明天（9日）晚上7時離開。邁希夫5號將在本月28日早上8時重臨香港，並在本月及4月以啟德郵輪碼頭為母港推出多趟航程。

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「邁希夫5號」擁有15個乘客甲板，包括1267個客艙，其中127個客艙，97個客艙，963個有陽台，64個套房和16個主題套房。提供劇場，室外游泳池，桑拿浴室，廣泛的運動區，兒童俱樂部，嬰兒房，日光浴區，室內騎自行車區，購物拱門，會議室，賭場和醫院。還設有13個餐廳和小酒館，13個酒吧和休息室，以及一個麵包房。

今日稍後時間郵輪「名勝世界壹號」亦會抵港，本周五（10日）起展開為期一個月公海遊；到下月2日起至10月底更展開每周3個航次、往返香港及高雄、澎湖的航程，詳情即看【下一頁】。

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記者：陳麗娜