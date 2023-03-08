【減肥大作戰】845磅肥仔激減600磅逆轉人生　36歲終變「大個仔」擁6個性伴

▲ 845磅肥仔激減600磅逆轉人生，36歲終變「大個仔」擁6個性伴。

每個胖子都是潛力股，減肥可以改變人生。美國一名男子體重曾重達845磅（約383公斤），但由於過重，導致難以進行日常活動，包括上厠所和洗澡都要人幫忙，於是下定決心減肥，並在社交媒體上分享他的減肥經歷。最後他成功減去600磅（約272公斤），重回正常人的生活，更「逆轉」自己的人生，擁有6名性伴侶。

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綜合外媒報道，美國喬治亞州的38歲男子凱西·金（Casey King），從小就有體重過胖的問題，高中畢業時體重已達300磅（約136公斤）。畢業後他開始在餐廳打工，但卻因此吃得更多。幾年後，因體型龐大，工作變得困難而選擇辭掉了工作，搬去和父親一起住。但是凱西依舊過著肥胖的生活，「對我來説，正常的一天是在12點左右醒來，想好馬上要吃的東西，然後一整天都是看電視，玩電子遊戲，躺在床上，活動量不大。」而那時他的體重已飆升至845磅，使他無法自理。

因為體型龐大，凱西無法進入普通尺寸的浴室或浴缸中，甚至有一次被困在浴室9個小時。為了防止再次被困，凱西的父親只能讓他在室外的大金屬水槽裡清洗。他還透露，自己連上厠所也需要父親幫忙擦屁股，因為自己無法夠到那個區域。他坦言，「因為我體型龐大，有褶皺和襟翼，所以必須四處走動，某種程度上來説幾乎像一頭豬。我需要打滾、翻滾才能碰到我的腿後部，還必須抬起我的皮膚。這是一個超級困難的過程。」

2019年凱西出演美國TLC電視節目的真人秀《過重家族》（Family by the Ton），他意識到需要改變自己的生活，故下定決心減肥。他第一次見到外科醫生小查爾斯·普羅克特 (Charles Procter Jr.) 博士時，因了解到他需要在接受減肥手術之前先自行減肥，於是凱西的媽媽幫助他開始了減肥過程，控制他的飲食，並讓他巨大的身體活動起來。

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最後凱西接受了垂直袖狀胃切除術，以縮小胃的一側，使它「從籃球的大小變成了壁球的大小」，可以吃得更少。手術使他的體重從700磅減至631磅，並在過去四年中一直堅持他的減肥計劃。他將自己的減肥歷程在個人Instagram上分享，目前吸引了4萬人追蹤。2021年11月時，他在37歲生日那天發帖稱自己已經減到了255磅（約116公斤）。

體重下降之後，凱西的生活也逐漸恢復正常。他重新得到了一份工作，更開始與女生約會，他甚至透露自己目前擁有6名性伴侶，驕傲地稱︰「我以前根本沒有約會。我在35、36歲才失去童貞，我從來沒有交過女朋友。直到過去一年半，我才真真正正去約會。」但因為在臥室裡脫去衣服仍然缺乏自信，因此他表示，目標是希望能夠再減去25磅，同時亦準備接受除皮手術，以去除他腹部、胸部及手臂的多餘皮膚。

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責任編輯：羅嘉欣