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【離婚家庭】爸爸離婚後日日數落前妻不是 12歲女情緒受困到媽媽公司動粗

親子 13:21 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

子女成為前夫或前妻的情緒勒索工具，孩子又有何幸福可言？

父母離婚後，12歲的她整整兩年沒有與母親溝通過。

她和妹妹跟父親和祖父母同住。父母關係破裂，一家人經常在孩子面前咒罵前妻、前媳婦的不是，孩子們聽在耳裏，也反映在情緒上。

自從離開母親後，她的情緒開始出現異常，會突然大哭尖叫，經常把「死八婆」、「衰女人」掛在口邊，不時在睡夢中驚醒。

母女間唯一的見面時間，是她跑到母親工作的地方大吵大鬧、對母親動粗那一次。

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與母親保持聯絡的妹妹也承受壓力，每次跟母親通電話也要躲開，要是給姊姊知道就會有麻煩。

父親帶大女去看心理醫生，看了一段時間仍未見好轉。母親提出介入治療，心理醫生同意，但父親拒絕，拒絕讓母女修補親子關係。

兩個人的婚姻不成功，孩子的心理健康亦被犧牲掉。

為了爭取撫養權，二人各出奇謀去討好孩子，用物質利誘，孩子要甚麼有甚麼；把學業擱在一旁，不希望讓功課溫習成為親子間的磨心，把跟進學業的責任卸給另一半；對孩子的撫養亦存在不少分歧，一張打針不打針的回條，同意不同意一欄，一方填好，又被另一方刪去，難為了孩子，也苦了班主任。

決定離婚很容易，簽張紙就搞掂，難的是如何重建離婚後的生活，尤其是有子女的家庭。如果父母沒有付出努力修補關係，與孩子跨過傷痛，適應新生活，反而把生活復常的機會變成無止境的謾罵，令原本短暫過渡性的失序生活，變成生活的日常，孩子如何move on？

當父母帶着恨意生活，各不相讓，把自尊凌駕於子女的幸福，讓子女成為前夫或前妻的情緒勒索工具，孩子又有何幸福可言？

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原文刊於《晴報》，原題為離婚後 別讓恨意凌駕子女的幸福

撰文 : Audrey Ng 80後P牌媽咪

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