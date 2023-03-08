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【蔡天鳳碎屍案】被捕KOL與關楚耀認識　愛分享入廚心得聲稱信佛

娛樂 12:11 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

被捕潘女跟歌手關楚耀認識。

28歲蔡天鳳碎屍案再有1名女子落網，她是死者前夫鄺港智的女友人，女被告潘巧賢（29歲），報稱無業，被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，今日（3月8日）於九龍城裁判法院提堂。

裁判官將案件押後至5月8日再訊，與早前遊艇公司職員案件及謀殺案一同處理，被告准以現金5萬元保釋外出候訊，其間不得離港。

蔡天鳳案前夫女友人協助罪犯今日（8日）提堂（梁偉榮攝）

【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵

被告潘巧賢曾任職KOL，潘女的IG帳戶有逾3萬名粉絲，更曾被網民封為「IG女神」，社交平台裡有不少明星的合照，當中包括古天樂、關楚耀、張振朗等。

當中潘女跟歌手關楚耀最友好，其社交平台有不少二人合照，於2019年潘女的生日派對上，關楚耀以及樂隊Mr.吉他手Ronny也有現身。

此外從照片發現，潘女跟早前被捕的遊艇代理林姓男子早已認識，二人更曾一起出席婚宴。

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潘女皈依信佛

潘女曾於2019年3月於澳門見一位上師，她於社交平台分享跟上師合照外，更展示其皈依證。

當時她於IG表示：「不經不覺已經皈依了我的上師兩年多！雖然我們不是經常見面但你永遠是我最尊重，崇拜的上師-第五世蓮花園祖古仁波切。真的不能不相信緣份，我和上師真的是緣份！上天的禮物。」

另外，潘女被捕後，不少網民湧往其IG留言，當中有人留言：「你唔好侮辱佛教，仲學人皈依，皈依十戒你有冇記得」

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愛下廚分享煮食心得

從潘女的社交平台所見，她廚藝了得，過往分享不少煮食影片，當中包括分享煲老火湯的心得。

喜愛打扮的潘女晒出不少名牌照，平日分享吃喝玩樂的照片，居於九龍站高尚住宅的她生活頗為富泰。潘女亦喜愛旅行，除了去年到訪日本外，更於上月中往韓國旅行。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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