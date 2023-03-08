【時尚速報】川久保玲弟子聯乘GU推潮服裝$79起　人氣設計師熊切秀典作品獲博物館收藏

▲ GU and Beautiful People聯乘系列今個星期五公開發售。（圖片品牌提供）

作為UNIQLO旗下品牌的GU，不比前者遜色，不時都和聯同其他時裝品牌合作推出聯乘系列，之前就有Mihara Yasuhiro，而最新另一個聯乘系列將會於3月10日（星期五）推出，是次的合作對象正是近年在日本冒起得極快，深受當地不少年青人歡迎的時裝品牌Beautiful People。

話說Beautiful People的設計師是熊切秀典 (Hidenori Kumakiri)，在著名的日本文化服裝學院畢業，之後成為大家熟悉的Comme des Garcons的打版師，2020年更獲得日本著名的時裝大獎「第38屆每日時裝大獎」。

當時的他以作家村上春樹的出道作《聽風的歌》中「一流的智慧是同時存在兩種相反想法並能維持正常運作的能力」為創作靈感，設計出大人和小孩均可以穿同樣尺碼的「KIDSWEAR FOR EVERYONE」、可以上下顛倒穿著的「DOUBLE-END」等，部分作品更被納入大都會藝術博物館等收藏。

▲ Beautiful People設計師熊切秀典。（圖片品牌提供）

因此，這一次和GU合作可以說是叫人期待，系列以「青春」為設計概念，備有男女裝，當中包括beautiful people的代表作例如trench coat、riders jacket等，售價由$79至$599，絕對值得大家去掃貨。

產品查證：2219 8628



▲ 外套$499、牛仔褲$299。（圖片品牌提供）

▲ 針織上衣$249、闊褲$399。（圖片品牌提供）

▲ 拉鏈外套。（$299/圖片品牌提供）

▲ 假皮Rider jacket。（$599/圖片品牌提供）

▲ Combination拉鏈外套。（$499/圖片品牌提供）

▲ 雙面tee。（$149/圖片品牌提供）

▲ 雙面tee。（$149/圖片品牌提供）

▲ Denim長褸。（$599/圖片品牌提供）



記者：何偉雄