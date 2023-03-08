【日本研究】9成人患「口罩依賴症」　日本調查揭3大原因拒絕除口罩

▲ 日本將於3月13日起解除口罩令，國民可自行決定是否在室內外繼續配戴口罩。

本港自3月1日起全面解除口罩令，而日本亦將於同月13日起解除口罩令，由國民自行決定是否在室內外繼續配戴口罩。但有調查指出，日本每4名受訪者中就有一人「將無條件配戴」口罩。9成國民更出現「口罩依賴症」，抗拒脫下口罩。

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據共同社報道，從經營就業和跳槽相關研究機構的「Laibo」的調查結果，顯示有27.8%的受訪者「將無條件佩戴」口罩，相當於每4人中就有1人會繼續戴口罩，理由是預防感染，以及戴上口罩已成為習慣。

而日本美容診所「ISEA」早前就對300名8至18歲的小學生、初中生及高中生做了一項調查，發現近9成的女生不願在人前脫口罩，主要是由於「害羞」、「對自己相貌缺乏信心」、「擔心朋友的看法」3大原因。

東京櫻美林大學健康心理學教授山口創表示，在過去3年疫情間，人們習慣戴上口罩，脫口罩時，感覺就像「脫掉自己的內褲一般」。

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責任編輯：羅嘉欣