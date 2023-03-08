【圈中孝順女】佘詩曼努力賺錢送獨立屋報答媽媽　讓佘媽享清福做自己喜愛的事

▲ 阿佘真係好孝順。

視后佘詩曼近日回港接拍無綫新劇《News新聞女王》，向來孝順的她當然趁開工前盡量陪伴媽媽。

日前佘媽媽邀請一班好友文雪兒﹑呂有慧、蘇淑萍、金興賢等到她家中相敍，廚藝了得的佘媽媽更親自炮製多個菜式，包括鮑魚、紅燒肉、清蒸魷魚、紅燒魚等等，完全是隔住Mon都感受到色香味俱全，難怪文雪兒在社交網留言：「佘媽私房菜~無得輸」

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佘媽媽下廚宴客 豪宅曝光

而且，相中所見已經息影多年的呂有慧及金興賢亦難得露面，現年67歲的呂有慧身穿桃紅色褸，面色紅潤，非常精神。

至於金興賢已轉行做高爾夫球教練，見他笑容滿面，一班老朋友一起暢談歡聚，必定過了難忘時光。

雖然大廚佘媽媽沒有出鏡，但阿佘亦有與幾位長輩親切合照。其實阿佘不時會陪媽媽出席聚會，但她在宴會中都表現低調，又會照顧眾長輩，大方合照，孝順又識大體，難怪一班長輩都十分喜歡她。

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自幼喪父母兼父職 阿佘自小生性

被封為圈中數一數二的孝順女阿佘，即使近年專注在內地發展，但工作幾忙碌也會抽時間陪伴媽媽，亦會盡自己最大的能力好好照顧她。

阿佘在五歲的時候父親因交通意外而離世，從此佘媽媽便獨力照顧其三兄妹，更加供阿佘到瑞士留學修讀酒店管理課程。

而阿佘自小十分生性，自己做功課溫習，從不需要佘媽擔心，兩母女亦感情要好，阿佘到瑞士讀書前每晚也是與媽媽一起睡，就是不想媽媽感孤單。

曾經有一次，阿佘和哥哥弟弟想到戲院看電影，但因為當時家境欠佳而未有買票進場，佘媽更為此感到內疚，但年紀小小的阿佘已經很懂事，提議到公園玩，十分乖巧。

曾對媽媽感愧疚

直到入行後，阿佘努力賺錢令媽媽可以享清福，做自己喜愛的事，不過當年密密做的她，要得必要捨，她憶述在2005年身在北京參加頒獎禮時，卻傳來母親在美國病重的消息，心跳呼吸更停頓了20秒，醫生叫她作好心理準備，可能媽媽不能甦醒或是醒後失去記憶。

她說：「當時在台上很想哭，但是我不停的告訴自已，忍住、不能哭，不可以把傷心的情緒帶給觀衆。那一刻我真的很討厭當明星，因為我永遠都要把自己真實的情緒藏在心裏。」那次之後她決定每月要抽時間探望媽媽，再忙都一定要這樣做！

▲ 與媽媽感情要好。

送車送樓報答養育之恩 媽媽是她最好朋友

除了盡量抽空陪伴媽媽外，阿佘不但與媽媽開聯名戶口，又送上一幢三層高的村屋作為母親節禮物，亦試過送上名車給她，報答養育之恩，至於兒子則給了一筆錢她做自己喜歡的事。

難怪佘媽表示以前養大一對仔女好辛苦，目前是收成期，人生去到這個年紀，最重要是過得好！

早前佘媽生日，阿佘更為媽媽筵開16席壽宴，邀請一班親朋好友出席，只為的是媽媽開心。

阿佘亦曾指媽媽是她人生的最好朋友，人生導師，亦從媽媽身上學會堅強和做人道理，最重要是人的品格，對自己的承諾負責。有如此孝順女，相信佘媽媽可以放心！

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阿佘揭因工作放棄愛情

另外，最近阿佘在綜藝節目《無限超越班》中，提及過往的愛情以及分享遺憾事：「遺憾的愛情肯定有的，本來演員開開心心的談戀愛是可以的，但是有時候吵架就會影響我的情緒，演員每天都是用情緒來工作，所以我試過一兩次就是不開心的時候會很影響我的工作狀態，我就不喜歡那種感覺。後來就拒絕了很多很多愛情，我選擇了我的工作，因為我喜歡演戲，但也公平，現在也開心，也OK，我就太愛這個演戲工作。」

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