【攝理教】唔靚仔卻誘騙逾萬美女獻身　邪教教主利用4大弱點操縱人心

▲ 鄭明析利用人性4大弱點操縱人心。

Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》揭開韓國4名邪教教主的故事，當中「攝理教」教主鄭明析最受注目，他長年以宗教之名性侵及綁架亞洲各地女信徒，有網民分析鄭明析這樣長相一般的大叔，為何可以誘騙眾多靚女自願獻身，原因就在於他懂得利用人性的4大弱點。

▲ 鄭明析善用人性弱點，讓信徒卸下心防。（影片截圖）

《以神之名︰信仰的背叛》首集開頭，就播出鄭明析與女信徒發生性關係的音檔，並聽到他說「哇我們XX的屁股真大」，而涉事受害人正是方力申女友葉萱（Maple Yip），她更在紀錄片中公開指控鄭明析。鄭明析以「愛的教育」或「檢查身體」為名來性侵女信徒，更有女信徒會幫忙找來年輕女生以滿足他，行為令人髮指！

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鄭明析早於1999年已被前信徒告發而爆出淫亂事件，其後遭通緝逃離韓國，並潛逃到日本、台灣、馬來西亞、香港、北京等地方。在潛逃期間，他繼續傳教及擴展淫亂版圖，同時竟能繼續控制女信徒給他豔照，與女信徒在外地發生性關係。

最終，鄭明析在2009年被判入獄10年，期間他仍要求與女信徒會面，同時繼續要求女信徒寄泳裝照及長腿性感照供「教主」欣賞。紀錄片一出，引發眾多網民熱論，有人好奇為何鄭明析唔靚仔、年紀大，而且一般女生也不太可能接受多人運動，為何仍能誘騙這麼多女生自願獻身。

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有網民就認真分析，這是一種催眠洗腦方法，鄭明析利用了人性的4大弱點，包括金錢、權力、名氣及心靈空虛感，教主藉著權勢操縱人心，讓女生不知不覺卸下心防，有些女生亦對有名氣的人沒有抵抗力，認為與高地位的人有關係是榮耀；而且跟教主發生性關係，在教內的地位就會變高，變成傳道人、牧師等，

教主的共通點都在善於利用人性，貪婪的納為幹部，空虛的收為奴僕，是天下最卑劣的兵法。

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反對攝理教的組織「出埃及記」，在紀錄片中提供了3條上貢予鄭明析的私密影片，包括年輕女信徒的裸照、被要求做出撫摸自己身體、親吻鄭明析照片等煽情動作，甚至有5名長髮女生在浴室洗澡，用撒嬌的聲音喊著「教主，快進來吧！教主，很累了吧！跟我們一起泡澡吧」，完全看不出有被強迫的感覺。

多名受害人在紀錄片中亦控訴，鄭明析和高層幹部會洗腦被選中的女孩，稱她們為「神選的新娘」，能被選上是一種祝福，要將鄭明析視為丈夫一樣愛慕，從而合理化鄭明析的性侵惡行，鄭明析更恐嚇受害人，如果與其他男人結婚或發生關係，就會立即下地獄。

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責任編輯︰王明芳