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【癌症殺手】一家4口非煙民患肺癌　醫生揭6大高風險因素

醫生診症室 13:07 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

一家4口非煙民患肺癌，醫生揭6大高風險因素。

肺癌是香港癌症頭號殺手，據統計，約9成男性肺癌患者是煙民。不過，台灣有內科醫生卻分享有一家4口即使無人吸煙，但卻先後患上肺癌的病例，警告除了吸煙及二手煙外，還有4個高風險因素值得留意，包括、空氣污染、家族病史、長期接觸化學物質（石棉、苯、菸草、焦油等致癌物）或高油煙環境。

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台灣北投健康管理醫院主任醫生蔡聰聰表示，曾遇過一名50歲男患者，透過身體檢查發現罹患肺癌。意外得知，原來男病人的祖母、父親、哥哥亦患上肺癌，而且4人均非吸煙者，男病人當下亦不禁問道：

我們一家人都沒有吸煙，為何會得肺癌？

蔡聰聰解釋，肺癌成因眾多，除了一般大眾所認知的吸煙及二手煙之外，還包括家族病史、長期接觸化學物質（石棉、苯、菸草、焦油等致癌物）或高油煙環境。他又提醒，肺癌的高危病發年齡為40歲至75歲，因此建議，民眾自40歲開始，每隔2至3年便應全身健康檢查；若直系血親有肺癌家族病史，更加要提高警覺，如進行肺部篩檢，安排肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）。

肺癌成因及徵狀

據統計顯示，10個死於肺癌的病人中，有9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。除了吸煙之外，以下因素也會增加患上肺癌的機會：

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如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣

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