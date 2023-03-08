【移民抉擇】20歲港男計劃移民加拿大　父母提出送樓挽留獨子最終咁樣揀

▲ 一名20歲港男計劃移民加拿大，父母提出送樓挽留他。

港人移民潮持續，熱門移民國家必數英國和加拿大，不過移民是重大決定之一，最好與家人商量。近日有港男在網上討論區指，原本打算移民加拿大，可是父母提出送樓給他，似想挽留他這個獨子，他因而想了解網民的意見。

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加拿大讀書移民

該名20歲的港男於連登討論區，以「我想移民 但屋企人話層樓留比我」為題發帖。他透露與家人關係差，早於一年前已計劃通過加拿大救生艇計劃Stream A，在加拿大讀書移民。近日父母卻稱會將現住物業留給他，他表示︰

如果我去加拿大就一去冇回頭，依家層樓值四百萬至五百萬。去就日後唔會返嚟拎層樓，等層樓起碼二十年。

港男中六畢業後工作兩年儲錢，已儲夠生活費、學費，擬讀書移民全因在港沒有想修讀的學科，加拿大卻有他心儀的科系，預計移民後約4年能穩定下來。他大呻之前五年即使正在讀書，父母仍趕他走，現在他們卻說送樓，估計「可能到家用收成期同佢年紀大，先話俾樓我。」他詢問網民意見︰

移民靠自己重頭嚟過，定留喺香港躺平？

如他最後決定留港，會完成高級文憑課程再升讀大學，之後繼續工作，無奈「忍多屋企二十年情緒勒索但有樓收」。

網民︰唔留俾你唔通送俾人

網民普遍支持港男移民加拿大，認為他應該趁年輕追尋自己的理想，而且有人指出，他既然是獨子，父母最終還是會將層樓留給他。有網民留言，「點解會相信呢啲廿年後先兌現嘅承諾」、「磚頭會等人，但時間唔會，明嗎？」、「等20年咪即係冇用，你父母層樓唔留俾你，唔通送俾陌生人？」。

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港男其後回覆，去加拿大的確要自己負起所有責任，但他表明立場︰

唔貪佢層樓，呢二十年發生咩事冇人知，我寧願自己探索呢個世界，喺加拿大慢慢建立返自己嘅生活……所以加拿大，我去硬啦！

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責任編輯︰王明芳