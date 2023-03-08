【起底判刑】涉不滿訂口罩後無貨收向賣家「起底」　女子囚2月獲緩刑官指不智

▲ 36歲女子疑因訂購口罩後賣家無貨提供，將賣家夫婦的個人資料發布至14個Facebook 群組內，被判囚2個月

從事網上貿易的36歲女子疑因訂購一批逾4.5萬元口罩後賣家無貨提供，卻未獲全數退款，將賣家夫婦的姓名及婚照發布至14個Facebook 群組內，被私隱專員公署落案起訴14項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。被告早前承認所有控罪，今（8日）於沙田裁判法院被判入獄2個月，緩刑2年。裁判官相信屬單一事件，被告重犯機會低，雖同情被告損失不少，但強調以「起底」報復相當不智，盼被告汲取教訓。

被告岑溱蕎（36歲），報稱從事網上貿易，早前被控14項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。

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辯方求情指，感化官認為被告是盡責母親，惟因被告須照顧6個月大嬰兒，未能抽空履行社會服務令，故不建議社服令，盼法庭判處緩刑。

裁判官判刑時指，感化報告相當正面，感化官認為被告有悔意，或因不知法律後果而犯法，屬單一事件。

裁判官續指，被告因不滿被騙而公開賣家資料，被告損失慘重雖值得同情，但強調以「起底」方式報復非常不智，令事主受影響，被告須承擔法律責任，盼被告汲取教訓。

裁判官考慮求情及案情後，就所有控罪判監2個月，緩刑2年，並籲被告循合法途徑追究，緩刑期間勿再犯事。

案情指，被告於2020年2月認識事主後，向事主訂購一批口罩，並將逾4.5萬元轉帳至對方銀行戶口。惟供應商未能提供口罩予事主，故事主未能提供口罩予被告，只能於同年3月退回9,200元予被告，兩人隨之產生金錢糾紛。

被告在2021年12月18及19日，於14個有約2,000個至10萬多名成員的Facebook群組發文，聲稱有人騙財及呼籲其他受害人聯絡，文中披露了事主與她丈夫的中文姓名及事主的電話號碼，被告又從事主的Facebook下載事主的婚照，並附載至貼文上。

私隱專員公署於2022年7月26日拘捕被告，警誡下被告承認因事主欠她錢，而發放相關貼文是為了防止他人被事主欺騙。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，市民應循合法途徑處理糾紛，將他人「起底」，無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。她又指，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，可被處即時監禁，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

這宗案件是自2021年10月8日「起底」新條文生效後，第2宗因違反相關規定被個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）檢控，而被法庭判刑的案件。

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記者：陳曉欣