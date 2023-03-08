【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業

▲ 米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝，由於無人繼承手藝，宣布從此停業。

東京拉麵名店「ののくら」（NONOKURA）因手打麵和高CP值而聞名，更連續5年獲米芝蓮推介。不過，拉麵店自2月下旬起休業，官方Twitter於周日（5日）宣布，店長白岩蔵人因心肌梗塞猝逝，由於無人繼承其手藝，因此宣告停業。

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綜合日媒報道，位於東京都龜有的拉麵名店「ののくら」自2017年12月開業後好評如潮，2018年起連續5年入選米芝蓮必比登推介。不過今年2月21日，該店突然於Twitter宣布閉門休業。

直至3月5日，該店再次發文表示，店長白岩蔵人於2月20日因急性心肌梗塞猝逝，店方為早前臨時歇業致歉，並感謝所有顧客和員工，又指5年以來，店方為了提供美味拉麵，在食材到待客都十分講究，可惜由於無人繼承店長的手藝，拉麵店將從此停業。

消息一傳出，讓大批拉麵迷感到惋惜。據悉，白岩年僅40多歲，他於33歲時萌生創業念頭，辭去手錶製造商的工作，35歲開始在知名拉麵店「九段斑鳩」學藝，並一路晉升至分店店長，直至2017年12月自立門戶，創立「ののくら」。

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心血管疾病趨年輕化

心血管疾病有年輕化趨勢，除了飲食不節制、缺乏運動外，睡眠不足亦會增加患心血管的風險。

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣