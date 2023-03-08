【解風東京】杜如風開live送禮回饋粉絲　Helen自爆9年沒拍拖：仲冇人追添

▲ 杜如風主持的旅遊節目《解風東京》，首播收視報捷創J2再出世後新高。

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），首度亮相J2台主持旅遊節目《解風東京》，除了貫徹招牌搞笑及無厘頭作風，更加入不少貼地元素。前晚（3月6日）節目播出第一集後，即傳來喜訊。

Helen受訪時透露收到製作組傳來喜訊，指《解風東京》首集收視高開，不但比之前的《冲遊泰國》高，更成為J2去年6月再出世後最高收視節目！

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▲ 杜如風預告開直播送潮物。

開live送禮

Helen受訪時開心謂：「聽製作組講頭兩集收視都唔錯，第2集仲接近5添，我唔係好識㗎，佢哋話係舊年6月以嚟最高，咁我梗係開心，希望大家嚟緊繼續支持。不過最開心第一集播出之後，有好多網民Message話好掛住我，又話啲回憶返晒嚟，真係好多謝大家鍾意呢個節目。」

問到如何回饋粉絲，Helen即一貫豪邁作風：「搵啲好嘢出嚟開心share啦，嚟緊我會IG開Live同大家傾吓偈，到時會送吓潮物咁，大家密切留意。」

其實Helen確是十分緊張觀眾反應，前日節目首播後即在Facebook留言問道：「點呀，好唔好睇呀？」，網民紛紛留言讚她好介紹兼搞笑：「海膽宴好正」、「跌海膽好好笑」、「你介紹嘅嘢真係好正」、「半個鐘唔夠喉」、「有『風』格」。



▲ 「石屎森林中嘅後花園」以五感體驗為主打。

▲ 享受「植物療法」體驗。





▲ 杜如風於節目中自爆9年沒拍拖。



自爆沒人追

昨晚（3月7日）第2集最吸睛的，是位於有樂町、以「五感體驗」做主打的「石屎森林中嘅後花園」，共分成5個區域，用家只需將手上的QR Code到不同區域感應，即可享受多種由創作數碼藝術建議的獨特個人體驗，整個體驗均建基於「植物療法」。

用家進入體驗前，需在入口處接受一大輪問題測試，包括睡眠、飲食、運動及感情狀況！

未料有此一著的Helen先是十分驚訝，但話明「臨老入花叢」的她最終毅然放下偶包，豪爽地承認：「本小姐已經有9年冇拍過拖，仲冇人追添！」

完成一輪「你問我答」，玩家將根據測試結果獲得適合自己的香薰、花茶及特飲。除了好玩又治癒，該個展覽更相當有「睇頭」，除了有特色的大型花卉擺設及色彩燦爛的花卉投影，還有以藍色為主調的鑽石花園及其他主題花園，啱晒打卡。

而位於下北沢的高科技百年眼鏡店，好玩之處是可透過3D掃瞄將容貌scan入電腦，之後便可透過屏幕試戴不同款式眼鏡；對此Helen驚嘆3D試戴顯示的角度更全面兼更刁鑽，不過自己始終喜歡實體試戴眼鏡，說畢即一邊試戴一邊興之所至扮起女殺手又唱又跳，貫徹「估你唔到」作風。

另外，位於銀座的文青風鋼筆店亦相當特別，由筆尖、筆夾及筆蓋等均可DIY，配搭組合高達20萬種，相當厲害！

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瘋狂血拼

今晚（3月8日）一集，Helen將會帶大家到鬼子母神堂外面逛限定巿集，Helen對多款「手作仔」愛不釋手，當她看到攤檔展示的木製餐具時，突然哈利波特上身，拎起匙羹唸咒：「放棄武器走」，爆笑非常！最後Helen於市集花了2,500日圓（約155港元）購買由人手刻上「如風」兩字的印章。

她另外還到訪了豐島區一間無店員看舖的自助古著店，試用自助付款系統買衫；再到墨田區一間專用陶壺炭烤的蕃薯店，即買即食當造的茨城「譽印」蕃薯及島根「森之絹」蕃薯驅寒，其間不忘大搞爛Gag：「冷手執個熱蕃薯」。Helen事後更請幕後工作人員一起吃，其間警告眾人不要做一件事，到底係咩？今晚繼續收睇《解風東京》。

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