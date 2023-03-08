【食用安全】打邊爐食一半撈出煮爛「原隻老鼠」 食客狂嘔：以為是毛肚

▲ 打邊爐食一半撈出煮爛「原隻老鼠」！食客狂嘔：以為是毛肚。

外出用餐最注重食物衛生，但近日竟有食客打邊爐食到一半，從鍋中撈出原隻煮爛的死老鼠，令當事人崩潰。

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綜合内地媒體報道，事發於日前重慶某間麻辣火鍋店。事主用餐期間夾到一條狀物，起初以為是毛肚，便放回鍋内繼續煮。不久後又夾到，感覺奇怪便將其撈出，結果發現竟是一整隻已被燉爛的脫皮死老鼠，事主夾到的條狀物其實是它的尾巴，令他當下崩潰衝往厠所嘔吐。而店家發現後，未等事主一行人拍片留證據，便迅速將老鼠收走。

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報警反遭店家污衊

起初，事主和同行朋友提出要去醫院檢查，便和店家商議私下解決，要求按原價的10倍賠償。然而店家態度猶豫，事主便表明會向市場監管局反映，要求調查整頓。雙方在店内爭執不下，事主最後無奈報警，結果被警方告知，店家已先報警。警方及市場監管局人員到場後，店家聲稱店内閉路電視損壞，拒絕提供事發錄像，甚至當衆反指「是顧客把老鼠丟進火鍋的！」。

由於協商無果，事主將經歷發佈上網，在相關部門做好記錄後，與同行友人一同離開火鍋店，到另一餐廳用餐，結果被火鍋店老闆持續跟蹤。事主表示：

老闆帶了4個女士，一直跟著我們。從晚上8點一直跟到10點。想重新私了解決，還出高價要我刪帖。

事主最後直言，不會再接受店家私了，給再多的賠償也不要，「調查出來怎麼樣就是怎麼樣」，希望店家承擔責任，接受相關部門的調查和整頓。目前，當地部門仍調查事件中，涉事火鍋店仍正常營業。

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責任編輯：羅嘉欣