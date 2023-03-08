【兩會2023】王滬寧對港區政協提四個希望　包括維護國安、發展經濟

▲ 港區政協委員。（吳傑莊FB圖片）

消息指，港澳政協委員聯組會議今早在全國政協禮堂召開，港澳政協委員獲全國政協主席團常務主席、政治局常委王滬寧接見。

港區政協委員兼立法會議員吳傑莊透露，王滬寧對港區政協提出四點希望，包括維護國家安全、合力發展經濟、推動大灣區建設，及要增強「由治及興」當中「興」的動力，尋找新發展動能。

王滬寧又希望港區委員協助排解各項深層次矛盾及民生困難，關注香港的住屋及醫療問題，又認為要加強香港青年對國家的認識，希望政協委員利用香港國際網路，向國內外宣傳「一國兩制」成功故事，講好香港故事。

港區政協委員李鎮強表示，王滬寧寄望一眾港澳政協委員要更好地貫徹落實及執行好二十大精神，做好習近平總書記強調的「雙重積極作用」，一方面支持特區政府施政，另一方面為國家建言獻策。

他又提到，在香港特區回歸以來，無論經歷風雨陰晴，國家始終是最堅實的後盾，始終不變的是中央對香港的重視和支持。

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記者：趙居逸