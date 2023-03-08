【骨灰龕位】和合石、柴灣逾1.8萬全新骨灰龕位　3.20起接受申請

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食環署今（8日）宣布，和合石、哥連臣角新廈靈灰安置所合共超過1.8萬個新建的可續期骨灰龕位，將於3月20日至4月17日接受申請。

署方指，新一輪編配下，和合石將提供8,000個標準龕位、161個大型龕位。哥連臣角則提供1萬個標準龕位、104個大型龕位。兩個場所標準龕位的禁香、非禁香龕位均各佔一半。

市民可透過食環署網站申請或下載表格，亦可於食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處、民政事務總署各區民政諮詢中心，、經熱線2841 9111以傳真索取。填妥表格連同所需文件副本須於申請期內以傳真（2333 1716）、電郵（apply_newniche@fehd.gov.hk）、郵寄或親身遞交到港島或九龍墳場及火葬場辦事處。

申請期內，食環署只會為每一位先人處理一份申請。申請人只須為同一位先人填寫一份表格，申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須填寫至少3位先人資料。

署方表示，為加快編配程序，食環署會以攪珠及電腦隨機編配中籤者龕位次序、獲編配的龕位。中籤者可於食環署網站的骨灰龕位位置查詢系統，查詢相關龕位位置，如決定接受，須在指定日期和時間前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。為鼓勵加放骨灰，申請人若符合準則，可額外獲發一張「抽籤紙」，增加中籤機會。

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記者：李梓𨭎