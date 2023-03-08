【全薪產假】延長產假到24個星期 城巴新巴再推全薪產假及侍產假

▲ 城巴新巴再推全薪產假及侍產假。

城巴新巴宣布即時將有薪產假提升至全薪產假，並將現時領先業界的兩星期男士侍產假提升為全薪，為僱員締造更理想的工作環境及鼓勵生育。

適逢國際婦女節，城巴新巴宣佈推行升級「家庭友善僱傭措施」，讓員工享有全薪產假，取代現時法定的五分之四薪金。城巴新巴作為行業的先驅者，於 2021 年中起已將女性僱員有薪產假由法定的14個星期，延至冠絕同行的24個星期，讓女性僱員有更多時間平衡工作和家庭生活的需要。

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另外，男性所擔當的父親角色在家庭和子女成長亦極為重要。城巴新巴同時宣布將男性僱員的侍產假提升至全額薪金，務求令僱員有更多時間照料家人，和建立緊密的親子關係。

城巴新巴總經理(人才管理及文化)黃偉業表示：

城巴新巴十分重視僱員的個人發展及身心健康，因此一直積極推行『家庭友善僱傭措施』，推動工作和生活平衡。今次推行全薪產假及侍產假可謂是生育保障大躍進，領先各行各業。我們冀望措施讓剛增添家庭新成員的僱員有更多時間和資源平衡生活和工作，回到工作崗位後亦可安心繼續發展事業，並相信措施能吸引更多年輕人加入公司。

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責任編輯:王明芳