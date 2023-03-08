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【高鐵外遊】姚柏良料未來高鐵入境旅客量升　旅行社正策劃下月高鐵旅行團

社會 12:14 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

廣深港高鐵香港段星期六起分階段恢復長途服務。旅遊界立法會議員姚柏良表示，目前隨著高鐵分階段恢復，有不少本港旅行社正在組織旅行團下個月遷往內地觀光，並呼籲港鐵及政府向內地中鐵總局為業界爭取適度團體票配額，便利旅行團回程購票。

姚柏良今早（8日）於電台節目表示，從2018年高鐵通車之後，業界曾組織過不少前往內地觀光的旅遊團，由於出行方便，又能點對點抵達目的地，不需要太長等候時間，市民反應較好。

此次高鐵恢復部分中途站對於業界來講是好消息，因為組團以至自由行的選擇都有增加，甚至有部分旅行社已經開始組織旅行團下個月前往內地。

而他亦提到，高鐵一直以來以「散飛」模式購票，對於旅行社較為困難，人力成本較高。由本港出發的去程可以透過向港鐵申請團體票，但由內地回程時則需要透過當地中鐵分局安排車票返港。他表示，業界希望能夠做多一些高鐵旅行團，希望港鐵及特區政府可以向內地中鐵總局反映，向業界提供適度團體票配額，優化購票模式，提供更多便利。姚提到，希望隨著高鐵分階段恢復，旅遊業界同事應儘快和當地旅行社聯係，儘快了解新恢復的站點的運作及配套設施。

他又表示，高鐵的逐步恢復亦能夠便利內地旅客來香港旅遊，抵達西九龍站後附近的西九文化區、博物館是首個打卡點。

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記者：解青羽

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