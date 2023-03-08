【男士健康】40歲公司主管與妻行房中途不舉　戒掉3個壞習慣後不藥而癒

▲ 40歲公司主管與妻行房中途不舉，戒掉3個壞習慣後不藥而癒。

性功能障礙對男士來說可以是一大重擊。台灣有泌尿科醫生分享病例，指有一名40歲男子自升職後工作越來越忙碌，壓力沉重，甚至與妻子行房時都會中途「軟掉」。幸經檢查評估後，發現狀況並不嚴重，在經過生活作息調整後逐漸恢復正常。

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台灣泌尿科醫生程威銘在Facebook專頁分享，指一名40歲林姓男子，自升任公司小主管後愈來愈忙碌，運動時間減少，壓力大到讓他一天吸一包煙。在連續數次和太太行房後都「中途軟掉」，林男警覺並前來求助。

經評估之後，程威銘發現林男的情況並不嚴重，因此建議他要下定決心，改變生活作息，並適當補充保健食品，找回健康身體。而林男本身年輕時就愛運動，在聽從程威銘的建議後，他除了不捱夜、不亂吃，甚至把戒掉吸了20年的煙，慢慢亦重振雄風。

程威銘續指，有為數不少的病人前來門診，透過改變生活習慣，進而改善性功能。而倘若調整不到生活習慣，他建議至少要好好做到能做的部分，再配合藥物使用，才不會一而再、再而三打擊自信心，令情況越來越糟。

至於有些民眾因單身，或與另一半感情不和、老婆忙於照顧小孩，因而沒空發生性行為，就覺得即使自己勃起的硬度不佳也沒關係。而他指出：

千萬不要這樣想，功能好不好跟要不要使用是兩回事，不要等到哪一天機會來了，才發現它早已不聽你使喚，到時候再來找程醫師，我也只能搖頭嘆息了。

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責任編輯：羅嘉欣