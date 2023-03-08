【性早熟】食雞會性早熟？　營養師揭「4大關鍵」平反一個煮法要小心

▲ 食雞會性早熟？ 營養師揭「4大關鍵」平反一個煮法要留神。

不少人認為雞大得快，是注射生長激素所致，故又有食雞會致性早熟的傳聞。惟有營養師親自闢謠，指向雞隻注射生長激素費用高昂，完全不符合成本，絕不符合商家利益；至於食雞導致性早熟的真正原因，其實和其煮法有著很大關係。

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營養師許育禎在Facebook發文表示，有4大原因可駁斥雞肉被注射生長激素的說法，包括不符合成本效益、飼料改良、飼養環境及品種控制。她解釋，生長激素是非常昂貴，因此雞農很難有誘因去為雞隻打針，相反，只需要透過飼料、技術及品種提升，讓雞隻在舒適的環境中自然生長，約35天就能長大！

許育禎又強調，食炸雞會導致性早熟，是因為油炸物本身會導致肥胖而造成早熟，跟雞肉一點關係都沒有。

何謂兒童性早熟？

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本港兒科專科醫生徐梓筠受訪表示，當兒童踏入青春期後，發育的賀爾蒙水平會增加，導致出現連串生理及心理上轉變。而性早熟的定義，就是青春期及第二性徵，比起正常平均年紀提早出現。

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責任編輯：羅嘉欣