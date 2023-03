【大劉千金】甘比14歲大女拍片跳舞好青春　讀全港最貴私校全年學費近25萬

▲ 大劉與甘比的14歲大女劉秀樺與朋友拍片跳舞,相當青春。

43歲香港女首富陳凱韻(甘比)與「大劉」劉鑾雄育有兩女一子,大女劉秀樺(Josephine)轉眼已經14歲,正值青春期的她開始活躍社交平台,去年再開設小紅書分享生活點滴,日前她與好友拍片坐在床上跳舞,充滿青春氣息。

最新影片推介︰

Josephine日前罕有曬出短片,見到戴上太陽眼鏡的她與好友坐在床上手舞足蹈,雖然影片只有短短10秒,但可見到Josephine私底下活潑開朗,她更留言「We are slaying(我哋好正)」,一眾網民也留言讚她好靚女,「滿滿的青春氣息」。

使用100元唇膏不炫富

隨著Josephine步入青春期,甘比也開始帶女兒一起出席公開活動,除了身教她積極行善之外,還帶她出席時尚活動體驗大場面,可見Josephine長得標緻、笑容甜美,並擁有一雙大眼睛似足媽媽。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

貴為香港女首富千金的Josephine,生活卻貼地、不炫富,去年她分享自己塗了唇膏的自拍照,有網民留言問她用甚麼品牌的唇膏,她親自回覆網民:「this was the 3ce blur water tint in the shade laydown」。根據網上顯示價格,這款唇膏的價錢親民,只需70多元至140多元不等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

弘立書院IB成績優異

不過,甘比與大劉對子女的教育不會慳皮,Josephine沒有跟隨同父異母的兄姊劉鳴煒、劉秀融及劉秀盈入讀漢基國際學校(CIS),卻選讀了全港最貴私校弘立書院。而弘立的學費與漢基不相伯仲,據學校網頁資料,小學部小一預備班至五年級全年學費為$211,610、中學部六至十年級為$245,850、十一及十二年級則是最貴的$267,260。

▲ 弘立書院於2003年創校,近年盛產IB狀元。(香港經濟日報資料圖片)

弘立書院是「光纖之父」高錕有份創校,是一所獲國際認證的國際文憑(IB)世界學校,現提供5年制IB-MYP國際文憑中學課程及兩年制IB-DP國際文憑大學預科課程。弘立近年的IB成績優異,去年合格率達到100%,當中有4名45分滿分狀元,14名取得44或43分的榜眼探花,而取得40分或以上的學生達44位,平均大學預科項目分數是40.8。

而2022年畢業班已收到來自全球148所專上學府共439份錄取通知書,其中包括常春藤盟校的普林斯頓大學、賓夕法尼亞大學、康奈爾大學及達特茅斯學院;美國方面還有史丹福大學、加州大學、波士頓大學等;而英國則有劍橋大學、牛津大學、倫敦帝國學院及倫敦大學學院等。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲