【在職媽媽】工作狂醫生媽媽的假期　列假日清單按優先次序逐一KO

▲ 醫生媽媽許嫣分享其工作狂的假期。（iStock圖片）

「你放假會做甚麼？」

身為一個工作狂，我每逢節慶假日就會不知所措。平日醫生、母親、寫作人的工作事項排得密密麻麻，等到有了真正的空閒，卻又閒不下來，不停地想：多出來的時間，可以怎樣好好利用？想着睡覺補眠，卻會連發噩夢，醒來比平日更累。外出逛街，要換衣服、化粧，人多擠擁又塞車；待在家裏，又覺得辜負了窗外陽光明媚、車水馬龍。

因為難以忍受自己在假日的無所事事和低效率，所以我建立了以下的假期規律︰

一、假期必須早起。有研究顯示，人到中年，如果天天起床時間不同，長遠來說會減低記憶力、體力與運動能力；所以，即使不用上班，也應維持差不多的起床時間，當然最好是早睡早起。

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二、平日儲下一個「假日清單」，列舉想體驗的玩樂，例如︰去某餐廳享受佳餚、遊覽博物館、帶孩子去郊外踏單車、走一趟澳門等；並根據需時長短分類︰「一個下午」、「一整天」、「兩天或以上」。以優先次序排列，方便預先安排假日行程。

三、假日晨早起床，先完成「應做事項清單」上的小事，一些不緊急、平日又懶得動手去做的瑣碎工作，如︰網購家庭用品、短訊問候朋友、申請易通行、瀏覽下季音樂會目錄、檢查孩子的上學皮鞋、社交媒體上回覆讀者信息、下載更新手機應用程式、扔掉一件一直很想扔掉的舊衣服。之後，在清單上打個星號，看起來就好像很有成就感，滿足了工作狂的執着。

當然，我真正要處理的，是自己無法放假和放鬆的真正原因。「工作狂」為了逃避時間空白帶來的空虛感，總是說服自己繼續忙碌，不容許自己磨磨蹭蹭浪擲光陰；對於休息，甚至是愧疚不安。

工作狂在逃避的，說不定就是自己的內心。到了這個地步，必須有意識地、理性地、闢出時間和空間，靜靜地感受內在的聲音，再三反省甚麼是自己的慾望與快樂。惟有如此，才能慢慢走出惡性循環，真正享受自己的成功和悠閒。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「工作狂的假期」。

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