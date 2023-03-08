【細思極恐】媽媽發現女兒男友家有跛腳狗　憂慮一個原因即勸退婚

▲ 內地女生分享自己訂婚2天後退婚的原因。

結婚不只是兩人的事，考慮的事多籮籮。內地一名女生訂婚當天，雙方互見家長傾禮金，女生媽媽發現一件事，即勸女兒謹慎考慮是否結婚，不想跟該男方對親家。媽媽發現男方後院有一隻跛腳狗，追問下發現是女兒男友的爸爸虐打而成，有感男方一家人品差，擔心女兒嫁過去日子會很難捱。

綜合內地傳媒報道，一名女生拍攝影片分享跟男友訂婚到退婚的決定，叮囑計劃結婚的女生要多考慮一些細節事項，否則隨時後悔終生。該內地女子跟男友談婚論嫁，兩家人在男方家中一起商量禮金，當時在禮金上有分歧，女生母親對禮金一直不合心意，鬧得不太愉快。

▲ 聽媽媽的話選擇退婚。（影片截圖）

發現男方家有被虐狗

當時女生媽媽以上洗手間為由，外出散心平復一下情緒，來到男方家的後院，發現後院綁著一隻污糟並斷了腳的狗仔。當時男友的姐姐在場，她問小狗為何斷了一隻腳，姐姐說該小狗經常跑出去惹事，爸爸一怒之下打斷牠的腳。

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女方媽媽當時聽了很震驚，覺得這一家人沒有愛心，手段太殘忍，人品麻麻，正擔憂如果女兒嫁過去也會被不友善對待。當刻，媽媽將此事放在心中。

雖然訂婚當天氣氛不太愉快，但總叫最後傾妥禮金等事宜。當晚，男友致電女友埋怨她的家人難相處，女生跟男友解釋，可能想到女兒要出嫁，父母難免情緒低落，她跟男友道歉及安慰他。

媽媽勸女兒退婚

以上對話被女生媽媽聽到，她對未來女婿大扣分。同時，媽媽想到跛腳狗的事，決定將看到男方家後院的事告訴女兒，提醒她要好好考慮男友家庭的人品和價值觀，男人是否一個值得託付終身的人嗎？他們家不是一個安樂窩，嫁過去日子會很難捱，甚至有可能被虐待。

女兒聽後心裡很不舒服，加上想到平日跟男友的相處問題，訂婚2天之後，她最後決定退婚，退回訂婚的錢。

觀乎男友的反應，更讓女方認定自己的決定是對。男方家人得知後不滿，全家都來女方家中問話，斥罵「甚麼意思，事已至今還反悔，老臉都往哪放？十里八鄉都知道我們兩家結婚了」，女生見識了男友一家人的黑暗面，當時被他們面目猙獰嚇壞，形容當時男方一家都是一副要食人的樣子，嚇死她了。

部分網民支持女生決定

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責任編輯︰王明芳