【食環執法爭議】九旬持牌小販如厠期間叫親友看檔　食環收車議員斥不夠人性化

一宗食環署人員在長沙灣向流動小販執法事件，在網上引起熱議。立法會議員指事件對年長小販不公道，食環署回應是次執法並非針對。

據悉持流動小販牌照的九旬婦陳婆婆，周一（6日）在港鐵長沙灣站一出口擺賣炒栗子時，因前往洗手間，於是將攤檔臨時交由沒有持牌的男親友看管。而她離開期間，男親友遭食環署控告無牌擺檔，而婆婆賴以謀生的炒栗子車亦遭人員沒收。婆婆返回現場知悉該事件後，坐地哭訴，食環署人員報警求助。事件有關影片流傳，引發網民關注。

食環署回應傳媒查詢指，事發地點是主要通道，交通繁忙。署方人員當日已在事前做出警告及驅趕，1小時後再到現場跟進，就發現一名年約30歲的男子經營熟食攤檔，有足夠證據認為他無牌販賣、在公眾地方造成阻礙，及未領有效牌照，因此將其拘捕。今次執法並非針對持牌女士，而該名女士是在執法行動展開後超過半小時才抵達現場。採取拘捕行動時，有必要檢取小販設備和貨品作為證據，供法庭考慮。

立法會議員江玉歡事後探訪婆婆時表示，該事件對陳婆婆不公平，她認為現時持牌流動小販大多年邁，如果他們一時三刻離開用膳或前往洗手間，拜托其他人「睇檔」本無可厚非。

而年逾九旬的婆婆只不過是「去廁所行得慢」，絕非長時間交給其他人經營檔口。亦質疑事件反映現行的小販規管政策不夠人性化，指年長小販不能在有人流的地段擺賣，反問是否要他們到偏遠地方攞賣維生，又是否與規管的意義背道而馳。她表示希望當局可以對此次事件寬大處理。

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記者：解青羽