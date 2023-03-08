【奪命過山車】40歲壯男玩過山車失聲臉色發黑　過度受驚心肌梗塞猝死

▲ 40歲壯男玩過山車失聲臉色發黑，揭過度受驚心肌梗塞猝死。

機動遊戲雖然令人刺激亢奮，但也應量力而為。台灣一名醫生就在節目上分享，一名40多歲壯男就因玩過山車時受驚過度，導致突發心肌梗塞猝死。

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台灣家庭醫學科醫生羅佳琳在《醫師好辣》節目上分享案例指，一名40多歲、無慢性病史的壯漢，曾和友人一同到遊樂園乘坐過山車。在連坐幾趟後，友人發現，他突然從驚聲尖叫變成完全失聲；再一看，發現他的臉色發青，驚覺不對勁。無奈過山車仍在運作中，待設施停下後，友人發現壯漢已整張臉變黑，送院急救後返魂乏術。而這件事亦令死者的友人留下沉重陰影，從此不再乘坐過山車。

年輕人生活習慣差 同樣增心臟負荷

羅佳琳表示，死者雖然沒有慢性疾病史，也沒被診斷出有任何疾病，但飲食習慣不太好，身上多肉，看起來比較壯，埋下引發心血管疾病的危險因素。

她續稱，當人在搭乘上下快速翻轉的過山車、或同類會將人倒轉的機動遊戲，人的頭一轉，心臟就必須要改變用力方式，才能符合在高空中泵血的壓力變化。因此，驚險刺激類遊樂設施告示牌上，才會寫「心血管疾病、孕婦不可乘坐」等字眼。

羅佳琳最後稱，即使是年輕族群，如果生活習慣不太好，乘坐這類危險遊樂設施時，還是要三思後行，避免因驚嚇過度而引發心肌梗塞喪命。

心血管疾病趨年輕化

心血管疾病有年輕化趨勢，除了飲食不節制、缺乏運動之外，睡眠不足亦會增加患心血管的風險。

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年的一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大因素包括：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

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責任編輯：羅嘉欣