【網絡熱話】大媽大鬧港鐵粗口辱罵女生狂踩腳　遭多名男乘客挺身圍剿

▲ 燥狂大媽疑被女生踢到，竟在車廂內持續辱罵，男乘客看不過眼挺身圍剿她。

港鐵不時上演精彩罵戰，日前有女生在港鐵車廂內慘遭躁狂大媽辱罵，大媽指罵女生撞倒她多次，粗口橫飛怒斥：「你啲咩禮貌，讀咩書呀！讀屎片呀！」車廂多位男乘客見狀也挺身圍剿大媽，最終大媽心心不忿，離開車廂時，再向車廂乘客爆粗，網民批評大媽「影衰香港人！」，並指與大媽同行女孩好可憐！

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被大媽辱罵的女事主昨日在Facebook群組「沙田之友」發帖，並上載一條片長1分27秒的影片，影片清楚看到身穿黑色上衣，掛上波點頸巾的大媽帶著女童在旁，也不檢點破口大罵，手指指指著坐對面的女事主，

隻手唔好掂我，你講還講，你理我邊個啫，關你X事呀！小朋友唔啱啦！你話撞一、兩次我都算啦！起碼三、四腳，人又多喎！你啲咩禮貌，讀咩書呀！讀屎片，讀屎片呀

被辱罵的女事主用手機拍攝當時情況，大媽即走向她面前用手擋住鏡頭，旁邊的男乘客更說：「你唔好出手！」，大媽不滿地反指沒有出手，並叫該男乘客「行開」，被滋擾的另一男乘客也禁不住發聲，「你再嘈就撳鐘！最衰都係你呀！你依家犯眾憎呀！」，大媽失控地走近該男乘客，連珠炮轟，

好呀！撳鐘吖！撳鐘吖！笨…你睇下人哋幾斯文呀！垃圾！

有男乘客指大媽自己躁狂不要在車廂辱罵她人，大媽聽罷即不甘示弱，大罵：「食屎狗，」。車廂內一面倒插大媽行為不當，滿口粗口，「呢啲八婆，你同佢嘈！」、「你最好扻我兩巴，我即時同你上差館…過嚟吖！我一定唔會郁你，過嚟，(我做證人)成車人幫我」。

大媽不停罵該男乘客「食屎，不知所謂…」，直到列車到達沙田站時，同行女童攬住大媽步出車廂，但大媽趁列車關門前，再擰向車廂內爆粗。

被罵的女事主發文表示，感謝幫忙發聲的3位男乘客，

小妹感謝啱啱喺火車上幫我發聲個3位哥哥，收工搭火車時，遇着個狂燥癲婆，事因個癲婆話我踢到佢幾次，明明係佢自己撞過黎幾次，掂到我。邊有咁得間踢你呀八婆，之後自己不斷狂罵狂吠，仲要郁手郁腳！！個八婆勁大力踩咗我幾下！！雖然我影唔到，但全卡車人可以幫我做證！

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貼文一出，即掀起熱議，網民指大媽行為「好癲」，同行個女童比較可憐，「睇嚟個女孩比較可憐」、「唔知妹妹是她的貴親呢？她都真的好無奈，何必呢？何必呢？」、「幫個妹妹打返格仔，好慘，一陣俾人笑」、「個顛婆未必有朋友，但妹妹一定有同學，家人冇得選擇真慘」、「好影響個妹妹嘅童年」，「Group友有冇人仔女識個女仔讀邊間學校，反映畀佢學校睇下，睇睇到時邊個樣衰」。而女事主也回覆網民，指大媽一開始已經動了腳，「勁大力踩我，仲要係幾下，全車人都目擊，真係可以打999告佢傷人，拉佢！」

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責任編輯:王明芳