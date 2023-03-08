【愉快學習】「愉快」與「學習」缺一不可　幼兒教育專家︰否則變成溺愛型或催谷型

▲ 「愉快」與「學習」缺一不可。（iStock圖片）

曾有家長與筆者分享，上一輩每每強調學習必須要下苦功，因此在其意識中學習從來不會與快樂這個概念掛鈎的。可是現今世代經常把愉快學習視為金科玉律，家長頗有不以為然之感。事實上，學前教育經常提倡幼兒需要愉快學習，究竟「愉快」與「學習」真的能並存嗎？答案是，不但可以，甚至是必須的。

「愉快學習」當中呈現的其實是一個平衡對等的關係，它們缺一不可，亦不能分割處理。也就是說，面對孩子學習，不能只有「愉快」也不能只有「學習」，否則就容易走向兩極，變成溺愛型或催谷型的教育產物。

何謂「愉快學習」？簡單而言，即按幼兒的能力、發展規律，再配合其興趣教育孩子的方法，以造就出幼兒能在愉快的學習環境中學習的效果。但這絕非指一切由幼兒主控，甚至放任孩子想怎樣就怎樣的。「愉快學習」的教育重點，是本着幼兒為本，順應幼兒發展規律而來的。其實每個孩子天生對事物都是充滿好奇，他們天生亦有自行探索外物的能力。是故生活化、遊戲形式的教學，就自然地讓幼兒產生學習的興趣，投入學習，成就愉快的學習氣氛。

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家長日常又可以如何順應幼兒發展規律，讓幼兒愉快學習？家長們宜多提供生活化的探索機會。只要沒有即時危險，家長日常應該多給予孩子自行嘗試的機會，並多讓幼兒接觸生活化的事物，例如一起備餐、一起到超市買餸菜。只要接觸、探索的事物讓幼兒容易產生共鳴，學習則能投入，亦會愉快。過程中亦要給予幼兒發問、探索事物的空間和機會。當孩子自行探索時，不作過多的操控或給予過多的指引，要信任孩子的能力，給予時間、空間讓孩子盡情探索。這種自行發現式的學習模式，孩子自然會享受學習的樂趣。

此外，讓孩子從「做中學」比家長直接說教好。教導孩子時，明確具體、適當的引導是需要的，但不應專橫地要孩子配合自己的想法，亦不宜說教太多，應鼓勵幼兒自行發現問題，然後自己解難，以致得出結論。

幼兒自發、自主學習，自然會學得投入、學得愉快。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「愉快與學習能並存嗎？」。

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