【新聞之花】TVB財經主播學歷身材正　孫雪祺自然反應獲觀眾大讚可愛【多圖】

▲ TVB財經主播孫雪祺（Gigi Sun）近日成為網民新寵。

TVB財經主播孫雪祺（Gigi Sun）近日成為網民新寵，擁有驕人上圍及長腿的她不時於IG大派福利，成功俘虜網民的心。

孫雪祺不但有姣好外表，同時為一名碩士畢業生，可說是內外兼備。

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孫雪祺工作分享

孫雪祺偶爾會於IG分享工作照，她最近寫道：

𝕋𝕦𝕖𝕤𝕕𝕒𝕪 📈📉 港股上午升穿21000點

當時笑的都好像格外開心

導演哥哥臨時叫我擺pose

差點笑場😆 #記錄工作

#work #finance

#Tuesday

#TVlife

#TVanchor

不少觀眾認為孫雪祺的幕前表現十分可愛，紛紛表示要準時收看她有份參與的節目。

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碩士生

孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，畢業前的她曾於2012年至2013年擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。

2018年，她正式加入TVB成為財經記者，先後主持《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等節目。

目前，孫雪祺除了是財經組記者暨主播外，並兼任天氣主播。

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