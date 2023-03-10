【子宮頸癌】6歲起對抗子宮頸癌兩度復發 13歲女童不忍拖累家人：我想放棄

▲ 女童對抗癌症7年，不想拖累屋企想放棄。

與癌魔對抗，是一段既艱辛又漫長的不歸路。內地一名13歲女童妞妞，6歲時已被證實患上子宮頸癌，受7年病魔折磨的她，在治療間更兩度復發，妞妞不忍家人為照顧她，傾盡家財兼心力交瘁，令她過放棄治療。不過母親對她不離不棄，更抱緊女兒安慰︰「我不能沒有你，如果沒有你，我感覺自己也活不下去了。」

妞妞在6歲時身體突然出現不規則出血，後來入院檢查被告知患上子宮頸癌。妞妞母親回憶起初次得悉女兒患癌時，可謂晴天霹靂：

聽到這個消息時，我整個人都懵了，一個6歲的孩子怎麼會得這種病。然後我們就進行了化療放療，定期檢查，所有的項目都做了。可是在9歲的時候，醫生告訴我，復發了。

最新影片推介

妞妞自小就很懂事，因不想讓母親看到自己生病難受的樣子，每每背對着母親。媽媽當時為了保存女兒生命，接受醫生意見，同意讓妞妞進行子宮切除手術。可惜4年多後，13歲的她又再復發。多年受病魔折磨，聽到再復發的惡耗，妞妞心灰意冷下傳訊息給媽媽：

我不想治療了，我想放棄治療。

媽媽說在高鐵上看到女兒短訊時，頓覺崩潰，只能默默流淚：「我們家孩子才13歲，就跟我說這樣的話，她是放棄了自己的生命，還是放棄了我。我說孩子你放棄了，那媽媽呢，媽媽怎麼辦，媽媽不想放棄你，我不能沒有你啊。」她又指因為照顧女兒，連兒子也忽略了，她心痛說︰「我把所有的愛都給了她，兒子也說媽媽你能不能看看我，你每天都只看着姊姊。」

傷心累及家人

妞妞父母為治好女兒的病，花費了數十萬醫藥費，妞妞認為自己連累了家人，難過哭訴：「感覺因為我連累了整個家庭，他們花在我身上的時間和精力太多了。」不過，媽媽聞言卻緊緊擁著女兒，安慰她說：

我不想給人生留下遺憾，不想以後的人生沒有你，如果沒有你，我感覺自己也活不下去了。

媽媽說只要能讓孩子長大成人，任何一絲的希望都不會放棄。妞妞在母親、老師及記者多方鼓勵下，終於想通了，決定繼續接受治療！母愛偉大，媽媽為愛女注入一支強心針，令她重拾勇氣再戰病魔。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R