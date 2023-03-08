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【大學科研】科大研發出新方法合成炭疽黴素　有助開發對付抗生素耐藥感染藥物

社會 13:50 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

科大研發出新方法合成炭疽黴素，有助研發新抗生素，對抗抗藥性細菌。（科大提供)

抗生素耐藥性細菌感染已是全球關注的公共衛生問題。科技大學開發出嶄新化學合成方法製造炭疽黴素（anthracimycin）和炭疽黴素B （anthracimycin B），產量較現有方法多63倍，刷新全球最高產量紀錄。此發現將推動把炭疽黴素轉化為抗生素的發展，以對付由抗生素耐藥細菌、超級細菌引起的致命感染。

科大化學系副教授童榮標教授、科大海洋科學系講座教授錢培元教授領導的團隊，設計出新化學合成策略，提高炭疽黴素產量。方法僅由十個步驟組成，是現有合成炭疽黴素的路線中最短。和現有方法相比，新方法能生產多63倍的炭疽黴素，過程中所需試劑和溶劑亦減少，有助降低成本。

研究團隊首次通過實驗證明，炭疽黴素能夠抑制MRSA生物膜形成。相較萬古黴素（vancomycin），較低濃度的炭疽黴素已可殺死或抑制細菌生長。 萬古黴素被視為抵禦革蘭氏陽性菌感染的最後防線藥物。

童教授指：「新技術克服炭疽黴素產量有限的瓶頸，科學家可進一步研究其抗生素活性，為臨床藥物開發奠定基礎。目前我們正與一家生物實驗室合作，合成一系列炭疽黴素抗生素，希望能找出抗菌能力更高的組合，以進行進一步臨床試驗。」

科學家於十年前發現炭疽黴素後，便致力研究炭疽黴素對抗革蘭氏陽性菌的潛力（包括臭名昭著的耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 （MRSA） 和炭疽桿菌）。MRSA對青黴素（penicillin）等常用抗生素具有耐藥性，一般會引起難以治療的葡萄球菌感染。

科學家正研究開發炭疽黴素為新臨床抗生素，應對抗生素耐藥性及治療失效的威脅，但現有合成炭疽黴素的方法所製造的產量稀少，研究遇到困難。

研究結果近日在《化學科學》期刊上發表。

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記者：李梓𨭎

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