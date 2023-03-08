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【KO便秘】嚴重便秘食「乳酪+香蕉」隔日超通順　網民大推1種暢便神物

保健美顏 16:52 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

便秘OL食「乳酪+香蕉」隔日超通順，網民推爆1物屢試不爽。

不少都市人飲食不正常、工作壓力大，都會產生便秘問題。台灣一名女網民日前在網上發文，分享自己食了「乳酪+香蕉」的組合後，第2天排便竟「順暢到不行」。對此，她在網上發文詢問：「為了順利排便，大家有什麼撇步？」網民為此則紛紛留言，獻上各種「通便組合」，其中「大冰奶」（凍奶茶）是最多人所推薦。

最新影片推介：

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一名女網民周二（7日）在網上討論區PTT，以「為了順利排便大家有什麼撇步？」為題發文，稱自己前一段時間便秘有點嚴重，見很多人說「乳酪+香蕉」組合的排便效果很厲害，於是試了一天之後，第二天排便就順暢到不行。樓主在網上分享此法，更驚呼：

完全不用硬擠也沒有排不乾淨的感覺，便便形狀又很漂亮。

帖文發布後，引來不少網民留言，獻計各種排便「小妙招」，包括飲食方面有「美式+香蕉也有用」、「多喝水」、「奇異果/香蕉 + 牛奶/優酪乳」等等；而最多人推薦的，就是早餐店「大冰奶」（凍奶茶），並直呼屢試不爽。此外，網民更分享其他方法，如逛賣超市、去圖書館等，又或者在排便時「腳踩一個小凳子」、「用蹲的姿勢」。

更多網民留言請看：

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台灣大腸直腸肛門外科醫師黃郁純曾在Facebook專頁發文，表示很多罹患痔瘡或長期便秘的患者，即使吃很多纖維質、喝大量水，情況仍沒有改善，原因是可能缺乏了關鍵性的「膠質」，即「水溶性纖維」。

醫師解釋，膳食纖維可細分為水溶性與非水溶性二種。非水溶性纖維是無法溶於水的，能幾乎保持原狀地通過消化道。所以，如果進食纖維太多，缺少了潤滑劑，就會導致大便過硬難以蠕動，便秘情況依舊。想為腸道潤滑順利排便，除了水分、油脂外，水溶性纖維也占了重要一環。因此，進食膠質含量豐富的食物，更需要配合大量水分，才能將「水溶性」纖維發揮至最好的作用。

五大類膠質聖品

黃醫師推薦5大類膠質聖品，包括海鮮、蔬果等種類，其中的蘋果和香蕉更是懶人首選：

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責任編輯：羅嘉欣

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