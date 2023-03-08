【香港電影評論學會】張繼聰封帝吃杯麵「慶功」　Sammi笑稱緊張：獎都唔記得攞

香港電影評論學會主辦「第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」，於今日（3月8日）下午三時假香港電影資料館電影院舉行。

張繼聰憑《窄路微塵》擊敗黃秋生和麥沛東，奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」。鄭秀文（Sammi）則以《流水落花》陳天美奪香港電影評論學會大獎「最佳女演員」。

Sammi、阿聰在頒獎禮過後接受TOPick訪問，分享感受。

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▲ 張繼聰與鄭秀文。（陳慧安 攝）

張繼聰感謝「窄哥」

張繼聰在台上發表得獎感言表示，感謝香港電影評論學會的每一位，他指演戲是很孤獨的，自己也一直在嘗試應該是好看的東西。他也感謝MM2會拍這一類型題材的電影，也感謝導演。

他提到在頒獎禮上有人提到「一代傳一代」，指本來覺得自己很年青，但在《窄路微塵》片場中發現自己是最老的一個，笑言工作人員似是仍在就讀中學。

另外，阿聰感謝自己所演的「窄哥」：「可以令到我對人生嘅好多睇法，或者遇到嘅問題，都好適合咁擺咗喺個角色，都係多謝，我覺得人去到經歷過一啲嘢之後，你發現其實可以講多謝係好幸福，證明你得到好多人嘅幫助、得到好多嘢，所以想多謝今日喺度嘅前輩，令我哋有好多養份。」

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Sammi：真係好大嘅鼓勵

至於獲「最佳女演員」的Sammi，在台上說：「首先一定要多謝香港電影評論學會頒呢一個獎畀我，你永遠唔知道呢一個獎對我意義有幾大，我記得上一次你哋喺好多年前都頒過最佳女演員畀我，我當時憑《鍾無艷》拎到呢一個獎，咁多年之後再次奪獎，今次係好不一樣嘅戲種。」

她又續說：「作為一個演員，我覺得好似又跨進咗去另外一個里程碑，好衷心多謝你哋，真係好大嘅鼓勵。來到今天，我都唔謙虛啦，呢個獎項唔係一個鼓勵，而係一個肯定！咁多年終於攞到呢一個肯定，我好多謝你哋。」Sammi說畢則獲台下熱烈掌聲。

Sammi感謝《流水落花》的監製、導演、編劇，指他們相信自己可勝任天美姨姨一角，也感謝戲中的一眾演員、台前幕後，大家一起成就這一部電影。

鄭秀文稱不希望大家指《流水落花》是她最佳的演出，皆因希望自己是不停有進步的演員：「無論去到咩年紀嘅演員，都可以有進步空間，而且會有受到肯定嘅一日，多謝你哋！」

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阿聰：拍電影不容易

阿聰在領獎後接受媒體訪問指，自己在奪獎方面沒有很多經驗，在台上時也感到緊張。他指拍電影也真的不容易，演員又要投入很多情感，而每一套電影也有不同的命運。

他指自己的「慶功」就是回家吃飯，可能會獎自己吃杯麵。阿聰指太太謝安琪知他得獎，沒實質說些甚麼，開玩笑稱就看看回家後，太太會否給他一點仰望的眼神。

Sammi：上到台就有啲緊張

至於Sammi接受媒體訪問表示對獲獎感開心，也再一次感謝《流水落花》的監製、導演，感謝團隊對自己的信任，希望再有機會可與賈勝楓導演合作。當被問到自己剛才在台上是比較緊張，她笑說：「連獎都唔記得攞，都有啲緊張，上到台就有啲緊張。」

她向自己說不要太興奮，反而希望獎項是為自己帶來更多的鼓勵，只要有決心，也可以有更多的路。

▲ Sammi（陳慧安、越玲瓏 攝）

今屆得獎名單如下：

最佳編劇 ： 韋家輝、陳偉斌、麥天樞（《神探大戰》）

最佳導演 ： 韋家輝（《神探大戰》）、林森（《窄路微塵》）

最佳男演員： 張繼聰（《窄路微塵》）

最佳女演員： 鄭秀文（《流水落花》）

最佳電影 ： 《給十九歲的我》

推薦電影（九部）：

《窄路微塵》

《白日青春》

《流水落花》

《神探大戰》

《七人樂隊》

《飯戲攻心》

《過時‧過節》

《正義迴廊》

《明日戰記》

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記者：陳曉柔

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