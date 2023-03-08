【香港電影評論學會】《神探大戰》 獲3大獎　韋家輝：得獎意義非凡

▲ 韋家輝憑《神探大戰》獲最佳導演及最佳編劇兩項大獎。（陳慧安 攝）

香港電影評論學會主辦「第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」，於今日（3月8日）下午三時假香港電影資料館電影院舉行。

憑《神探大戰》榮獲最佳導演及最佳編劇兩項大獎的韋家輝、聯同該片編劇麥天樞，以及《神探大戰》監製邵劍秋、朱淑儀一同出席頒獎禮。

韋家輝導演領獎時表示感恩：「多謝香港電影評論學會，多謝英皇電影，今次獎項對我意義重大，以前與杜琪峰導演合作時，我們一年可以拍3、4部戲，《神探大戰》是我人生拍得最久的一部電影，前後橫跨6、7年。」

冥冥中有上帝

他續指，期間遇過很多意想不到的事：「但有趣的是，以前比較相信佛學、道家學說，但在這段期間卻慢慢與上帝靠近，回望這6、7年好像很長，期間也有很多不安，但如今看來，當中有『平安』存在，冥冥中有上帝與我常同在，我以為做導演、編劇已有多年時間，但拍《神探大戰》時，我發覺上帝像在重新教我怎樣去說故事、編劇及拍戲，所以，我依然是個新人，感謝大家！」

韋導演透露，連同今次《神探大戰》，他在香港電影評論學會大獎已7度榮獲最佳編劇，但今次是轉宗教信仰後的第一個獎項，意義非凡。

▲ 韋家輝與麥天樞（左）。

感謝劇神韋家輝

同時獲最佳編劇的麥天樞發表得獎感言：「我好榮幸參與《神探大戰》，要與『劇神』韋導演合作壓力很大，加上故事、人物的複雜程度極難駕馭，起初創作角色的原點——『雖然主角看到真相，但人人都覺得他是黐線！』我對此感觸甚深！」

至於代表領取推薦電影獎的《神探大戰》監製邵劍秋表示：「多謝香港電影評論學會，多謝韋家輝導演，另一位監製Elaine，其他台前幕後工作人員，就交由Elaine去致謝吧！」

監製朱淑儀（Elaine）補充：「多謝英皇電影，多謝楊受成博士的信任，更要多謝我們的『神』韋家輝先生，一直以編、導、監的身分，帶領我們整個精英團隊，不辭勞苦、日以繼夜，無論是前線製片組、導演組，以至後期的剪接師，都經歷了許多場『大戰』，希望大家會欣賞到這部電影，期待稍後舉行的金像獎再見！」

▲ 香港電影評論學會大獎得主大合照。（陳慧安 攝）

今屆得獎名單如下：

最佳編劇 ： 韋家輝、陳偉斌、麥天樞（《神探大戰》）

最佳導演 ： 韋家輝（《神探大戰》）、林森（《窄路微塵》）

最佳男演員： 張繼聰（《窄路微塵》）

最佳女演員： 鄭秀文（《流水落花》）

最佳電影 ： 《給十九歲的我》

推薦電影九部：

《窄路微塵》

《白日青春》

《流水落花》

《神探大戰》

《七人樂隊》

《飯戲攻心》

《過時‧過節》

《正義迴廊》

《明日戰記》

最新影片推介：連詩雅專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R