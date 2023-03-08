  • 23°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港電影評論學會】《神探大戰》 獲3大獎　韋家輝：得獎意義非凡

娛樂 17:43 2023/03/08

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

韋家輝憑《神探大戰》獲最佳導演及最佳編劇兩項大獎。（陳慧安 攝）

香港電影評論學會主辦「第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」，於今日（3月8日）下午三時假香港電影資料館電影院舉行。

憑《神探大戰》榮獲最佳導演及最佳編劇兩項大獎的韋家輝、聯同該片編劇麥天樞，以及《神探大戰》監製邵劍秋、朱淑儀一同出席頒獎禮。

韋家輝導演領獎時表示感恩：「多謝香港電影評論學會，多謝英皇電影，今次獎項對我意義重大，以前與杜琪峰導演合作時，我們一年可以拍3、4部戲，《神探大戰》是我人生拍得最久的一部電影，前後橫跨6、7年。」

冥冥中有上帝

他續指，期間遇過很多意想不到的事：「但有趣的是，以前比較相信佛學、道家學說，但在這段期間卻慢慢與上帝靠近，回望這6、7年好像很長，期間也有很多不安，但如今看來，當中有『平安』存在，冥冥中有上帝與我常同在，我以為做導演、編劇已有多年時間，但拍《神探大戰》時，我發覺上帝像在重新教我怎樣去說故事、編劇及拍戲，所以，我依然是個新人，感謝大家！」

韋導演透露，連同今次《神探大戰》，他在香港電影評論學會大獎已7度榮獲最佳編劇，但今次是轉宗教信仰後的第一個獎項，意義非凡。

韋家輝與麥天樞（左）。

感謝劇神韋家輝

同時獲最佳編劇的麥天樞發表得獎感言：「我好榮幸參與《神探大戰》，要與『劇神』韋導演合作壓力很大，加上故事、人物的複雜程度極難駕馭，起初創作角色的原點——『雖然主角看到真相，但人人都覺得他是黐線！』我對此感觸甚深！」

至於代表領取推薦電影獎的《神探大戰》監製邵劍秋表示：「多謝香港電影評論學會，多謝韋家輝導演，另一位監製Elaine，其他台前幕後工作人員，就交由Elaine去致謝吧！」

監製朱淑儀（Elaine）補充：「多謝英皇電影，多謝楊受成博士的信任，更要多謝我們的『神』韋家輝先生，一直以編、導、監的身分，帶領我們整個精英團隊，不辭勞苦、日以繼夜，無論是前線製片組、導演組，以至後期的剪接師，都經歷了許多場『大戰』，希望大家會欣賞到這部電影，期待稍後舉行的金像獎再見！」

香港電影評論學會大獎得主大合照。（陳慧安 攝）

今屆得獎名單如下：

最佳編劇 ： 韋家輝、陳偉斌、麥天樞（《神探大戰》）
最佳導演 ： 韋家輝（《神探大戰》）、林森（《窄路微塵》）
最佳男演員： 張繼聰（《窄路微塵》）
最佳女演員： 鄭秀文（《流水落花》）
最佳電影 ： 《給十九歲的我》
推薦電影九部：
《窄路微塵》
《白日青春》
《流水落花》
《神探大戰》
《七人樂隊》
《飯戲攻心》
《過時‧過節》
《正義迴廊》
《明日戰記》

最新影片推介：連詩雅專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】連詩雅揭與陳家樂相處甜蜜事　Shiga：給我一生的承諾是件很感動的事

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【神探大戰】劉青雲疫情在家夫妻了解更深　韋家輝形容好友：內心藏著一個細路
19:02 2022/07/14
【神探大戰】劉青雲疫情在家夫妻了解更深　韋家輝形容好友：內心藏著一個細路
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
【窄路微塵】袁澧林搣甩文青味演MK單親媽媽　與張繼聰同是天涯淪落人
17:31 2022/12/22
【窄路微塵】袁澧林搣甩文青味演MK單親媽媽　與張繼聰同是天涯淪落人
【給十九歲的我】未能退出金像獎遴選　英華女校拒供片重申不接受任何獎項
今日 09:52
【給十九歲的我】未能退出金像獎遴選　英華女校拒供片重申不接受任何獎項

你可能感興趣

【神探大戰】劉青雲疫情在家夫妻了解更深　韋家輝形容好友：內心藏著一個細路
19:02 2022/07/14
【神探大戰】劉青雲疫情在家夫妻了解更深　韋家輝形容好友：內心藏著一個細路
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
【窄路微塵】袁澧林搣甩文青味演MK單親媽媽　與張繼聰同是天涯淪落人
17:31 2022/12/22
【窄路微塵】袁澧林搣甩文青味演MK單親媽媽　與張繼聰同是天涯淪落人
韋家輝 頒獎禮 導演 編劇 監製 電影

最高瀏覽

【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
11:41 2023/03/07
【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵
17:46 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家