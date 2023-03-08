【隱形戰隊】劉佩玥成TVB劇「誘惑擔當」　騷胸坐大脾色誘馬國明夠搶鏡【多圖】

▲ 劉佩玥於劇集《隱形戰隊》有突破演出。

近日無綫正播映劇集《隱形戰隊》，女主角之一的劉佩玥（Moon）於昨晚（3月7日）播出的第2集正式登場。

劇情講述劉佩玥為馬國明所演的Ocean療傷，為此採用「轉移視線大法」，低胸上陣色誘馬明這幕戲，令劉佩玥再度成為網民討論對象！

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色誘馬明夠吸火辣

劉佩玥在《隱形戰隊》所演的女特工Shadow，電力十足兼秀髮飄逸，一出場即戙腳兼掹槍指嚇飾演黑幫頭目的林偉，以溫柔聲線咬牙切齒謂：「啲貨喺邊？」眼見林偉不肯就範，Shadow一個冷笑後即毫不猶豫向身旁的Ocean（馬國明飾）開槍，成功恐嚇林偉爆料。

除出場吸睛外，昨晚Shadow為Ocean拔除子彈一幕亦是搞笑兼誘惑，束起頭髮的Shadow以低胸小背心上陣，晒出誘人的事業線，她先是風情萬種問Ocean：「點呀？好緊張呀？」。

之後她邊撥頭髮邊向Ocean投以無辜眼神，其間又不忘咬唇，Moon今次為演出可說豁出去。

網友亦留言大嘆：「星爺分散注意力治療法」、「Moon真係性感同型」、「阿Moon好有女人味」、「劉佩玥不嬲都正」。

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不介意性感演出：咁先過癮

Moon受訪時透露與馬明由於已建立默契及信任，故拍攝時零尷尬，最辛苦反而是笑個不停：「我哋唔係焗蟹，係直情笑咗出嚟。嗰場我相信所有工作人員冇一個係唔笑，馬明其實係冷面笑匠，佢唔需要做啲咩已經好好笑。」

Moon又謂不介意飾演「誘惑擔當」：「因為同我本人愈唔似，愈有挑戰性，呢個係演戲過癮嘅地方。」出場已搶盡鏡頭的Moon，預告之後會有更爆場面。

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演卧底造型百變

據知，劇中常以臥底身份查案的Moon，形象相當百變，除了有行政人員、白恤衫睡衣look、更會有拜金、模特兒及一樓一鳳Look。

Moon指監製Jazz對其角色要求是「婀娜多姿」，故她事前準備功夫是節食及做運動修線條：「Shadow係好亮麗嘅角色，所以我都要Keep住最好狀態，除咗表面要靚、要精神，仲要好弗。」

▲ 於《超能使者》飾演陳展鵬幻想的妻子。

其實Moon對上一次的誘人演出，亦引起熱裂討論，她於《超能使者》飾演陳展鵬幻想的妻子，監製文偉鴻更特意設計了一場戲，讓Moon在鏡頭前演活出軌，呼煙一幕有著相當大膽的指涉。

靠演小三突圍

Moon於2013年參選港姐而入行，剛出道時予人甜美形象，2015年在《實習天使》剪了清爽短髮，男仔頭形象活潑。

直至2016年，Moon在《幕後玩家》飾演極攻心計的小三Emma，當中勾引黃宗澤一幕令人留下印象，她穿上黑色吊帶蕾絲小背心，極盡火辣。劇中又向演正印狙擊，令對方崩潰兼破壞別人家庭，被封為史上最強小三，成功跑出！

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突圍成功的Moon接連在劇中成為「誘惑擔當」，於2021年台慶劇《換命真相》，劉佩玥也非常搶戲，她同樣以小背心Look引誘丘梓謙，她又為了令保鏢放行，讓她能夠進入會所捉姦，不惜脫下外套，大曬美好身材。

之後於《逆天奇案》裡，她跟飾演其老公張穎康有激烈的情慾戲，二人不乏激情咀嘴，更Set好Cam錄低纏綿的場面，超大膽親熱戲掀起網民熱烈討論！

入行十年的Moon去年終獲肯定，她憑台慶劇《美麗戰場》飾演「李靜兒」一角，於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎。

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