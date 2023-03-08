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【粉紅麻甩101】阿BU穿3吋高跟鞋化身魔鬼教練　余德丞挑戰性感熱舞

娛樂 14:27 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

眾人嘗試不斷擺出嫵媚性感的動作，撫摸身體，展示魅力。

由余德丞（Dickson）和王雍泰（Nicky）、黃凱逸（Zelos）、陳君浩（阿BU）和陳皓雲（Howard）主持ViuTV節目《粉紅麻甩101》今晚（3月8日）播出的一集，陳君浩（阿BU）親自用節目主題曲排舞，更化身魔鬼教練教授各位粉紅麻甩高跟鞋舞（Heels Dance）。

阿BU希望麻甩二人組拋開守舊的有色眼鏡，藉著「Dance in Heels」展現心中的霸道野性。眾人接受地獄式的嚴格特訓，稍有休息就會阿BU被訓話，Zelos更形容他為「痴線嘅教育界奇葩」。

粉紅麻甩挑戰性感高跟鞋熱舞。

Dickson手腳唔協調

今次的挑戰更被Dickson稱為最難忘的經歷，一向「手腳唔協調」的他除了要穿上5厘米高跟鞋再次挑戰跳舞外，更要嘗試不斷擺出嫵媚性感的動作，撫摸身體，展示魅力。

Dickson直言：「因為阿BU係舞蹈專家，我都對佢有信心嘅，我諗佢都會睇住我地，唔俾我地拗柴。不過有個位比較難克服，就係要做嗰啲摸自己嘅動作，因為自己比較少做呢啲。」

此外，Dickson還挑戰穿高跟鞋走台步，僵硬地擺出誘人甫士，更尷尬直呼「嘩！好難接受呢下。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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