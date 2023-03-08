【通便水果】水果中的「腸胃清道夫」 比火龍果更快見效KO便秘

▲ 麒麟果果肉清甜美味，同時又有護膚減肥功效。

一班女的聚在一起，話題不外是減肥扮靚護膚旅行購物。今晚有人提出了一種近期大熱的水果，她說試過在晚飯後吃了一個，不到兩個小時開始拉肚子。起初，她以為飯菜有問題，但其他一起吃完這頓飯的家人，有老有嫩，全部都沒有拉肚子這個問題。一問之下，原來只有她一人吃了那個生果。

聽完她的形容之後，大家哦了一聲，忙問是甚麼水果？答曰：麒麟果。這水果外形勁似火龍果，但外皮顏色是香蕉黃。據說，初進口香港時，有人稱它金火龍果；而它確實也是火龍果的一種，但比火龍果更加清甜、好味，兼且營養更豐富。

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火龍果是腸胃清道夫，但麒麟果的效力來得更快，吃此果後，大便次數一天可達三、四次，因此，一次過不能吃一個，半個已經好足夠。它的零售價格，跟火龍果也相距很大，一般超市20港元有兩個火龍果，但兩個麒麟果則賣59元。

雖然價錢貴，但銷量依然唔錯，因為城市人應酬工作忙、運動少，於是便秘成了常態，為了讓腸道健康不致出現嚴重疾病，麒麟果的快速清理效果令人安心又舒心，最重要是果肉清甜美味，同時又有護膚減肥功效。那是甚麼原因呢？明日續談。

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