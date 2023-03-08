【時尚速報】OMEGA聯乘SWATCH推型爆全黑魂設計　$2,288 Mission to Moonshine Gold

▲ 今次錶盒非常簡約而有型，盒上面有溫馨提示講番月球的資料。（圖片:品牌提供）

上年令到全球瘋搶的OMEGA X SWATCH 的MoonSwatch系列，終於出現第二回全新作品，今次更定名為Mission to Moonshine Gold。有別於去年的 11 款 MoonSwatch，今次唔玩七彩顏色，反而向OMEGA元組級Speedmaster原色致敬，一身全黑魂設計，型到爆！錶殼依舊採用 Bioceramic（陶瓷和蓖麻油基生物塑料相结合 ）作材質，至於指針則用上OMEGA專利的18K Moonshine 黃金，完全將Mission to Moonshine Gold升級咁話！

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而今次連製作同入手都大玩高難度，呢一款Mission to Moonshine Gold全部都係剛過去的2023年2月滿月時候製造，點解咁刻意揀呢日呢？官方話相信呢個時間製作的，會被賦予神秘力量話，更附帶一張證書來以茲識別！價錢就比上一之貴25瑞郎，即係275瑞郎（約港幣2,288元）。咁點樣入手呢？官方大玩快閃形式（跟現在Moonswatch一樣，有緣見到就買到，每人只可限買一枚，亦不設網上購買），由即日起開始在東京、米蘭、倫敦同蘇黎世４大城市有得賣，香港錶迷就要等進一步消息啦！

記者：黃鑑江