  • 26°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【時尚速報】OMEGA聯乘SWATCH推型爆全黑魂設計　$2,288 Mission to Moonshine Gold

休閒消費 15:02 2023/03/08

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

今次錶盒非常簡約而有型，盒上面有溫馨提示講番月球的資料。（圖片:品牌提供）

上年令到全球瘋搶的OMEGA X SWATCH 的MoonSwatch系列，終於出現第二回全新作品，今次更定名為Mission to Moonshine Gold。有別於去年的 11 款 MoonSwatch，今次唔玩七彩顏色，反而向OMEGA元組級Speedmaster原色致敬，一身全黑魂設計，型到爆！錶殼依舊採用 Bioceramic（陶瓷和蓖麻油基生物塑料相结合 ）作材質，至於指針則用上OMEGA專利的18K Moonshine 黃金，完全將Mission to Moonshine Gold升級咁話！

    點擊圖片放大

而今次連製作同入手都大玩高難度，呢一款Mission to Moonshine Gold全部都係剛過去的2023年2月滿月時候製造，點解咁刻意揀呢日呢？官方話相信呢個時間製作的，會被賦予神秘力量話，更附帶一張證書來以茲識別！價錢就比上一之貴25瑞郎，即係275瑞郎（約港幣2,288元）。咁點樣入手呢？官方大玩快閃形式（跟現在Moonswatch一樣，有緣見到就買到，每人只可限買一枚，亦不設網上購買），由即日起開始在東京、米蘭、倫敦同蘇黎世４大城市有得賣，香港錶迷就要等進一步消息啦！

記者：黃鑑江

相關文章

【時尚速報】川久保玲弟子聯乘GU推潮服裝$79起　人氣設計師熊切秀典作品獲博物館收藏
今日 12:38
【時尚速報】川久保玲弟子聯乘GU推潮服裝$79起　人氣設計師熊切秀典作品獲博物館收藏
【創業追夢】曾歷恐襲悟世事無常辭職創業　90後女生開數碼營銷衝出香港開分店
22:05 2023/03/07
【創業追夢】曾歷恐襲悟世事無常辭職創業　90後女生開數碼營銷衝出香港開分店
【時尚速報】Longchamp夥芬蘭玩味家品Fatboy推吹氣梳化　$1450貴氣型格潮爆沙灘
12:25 2023/03/06
【時尚速報】Longchamp夥芬蘭玩味家品Fatboy推吹氣梳化　$1450貴氣型格潮爆沙灘

你可能感興趣

【時尚速報】川久保玲弟子聯乘GU推潮服裝$79起　人氣設計師熊切秀典作品獲博物館收藏
今日 12:38
【時尚速報】川久保玲弟子聯乘GU推潮服裝$79起　人氣設計師熊切秀典作品獲博物館收藏
【創業追夢】曾歷恐襲悟世事無常辭職創業　90後女生開數碼營銷衝出香港開分店
22:05 2023/03/07
【創業追夢】曾歷恐襲悟世事無常辭職創業　90後女生開數碼營銷衝出香港開分店
【時尚速報】Longchamp夥芬蘭玩味家品Fatboy推吹氣梳化　$1450貴氣型格潮爆沙灘
12:25 2023/03/06
【時尚速報】Longchamp夥芬蘭玩味家品Fatboy推吹氣梳化　$1450貴氣型格潮爆沙灘
時裝服飾種類 時裝服飾 科技產品 米蘭 蘇黎世 鐘錶 鐘錶

最高瀏覽

【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
11:41 2023/03/07
【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
【攝理教】方力申女友憶與鄭明析性交心情　Maple曾把金髮少女獻教主
11:45 2023/03/07
【攝理教】方力申女友憶與鄭明析性交心情　Maple曾把金髮少女獻教主
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵
17:46 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵