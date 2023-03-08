【電影評論學會】張繼聰由被諷刺到獲認同　愛妻號影帝：可以講多謝係好幸福

張繼聰憑《窄路微塵》奪「第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」最佳男演員獎，也是他首度獲此殊榮。

阿聰在台上講得獎感言稱在頒獎禮上有人提到「一代傳一代」，他指自己覺得自己是很年青，但在拍攝《窄路微塵》的片場發現自己是最老的一個，笑言工作人員似是仍在就讀中學。

▲ 《窄路微塵》

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阿聰吃杯麵慶功

他感謝自己在片中所演的「窄哥」：「可以令到我對人生嘅好多睇法，或者遇到嘅問題，都好適合咁擺咗喺個角色，都係多謝，我覺得人去到經歷過一啲嘢之後，你發現其實可以講多謝係好幸福，證明你得到好多人嘅幫助、得到好多嘢，所以想多謝今日喺度嘅前輩，令我哋有好多養份。」

阿聰在領獎後接受媒體訪問指，自己在奪獎方面沒有很多經驗，在台上時也感到緊張。他指拍電影也真的不容易，演員又要投入很多情感，而每一套電影也有不同的命運。

他指自己的「慶功」就是回家吃飯，可能會獎自己吃杯麵。阿聰指太太謝安琪知他得獎，沒實質說些甚麼，開玩笑稱：「睇吓回家後，太太會否畀一點仰望嘅眼神。」

▲ 張繼聰發表得獎感言。（陳慧安 攝）

由被諷刺到獲肯定

現年43歲張繼聰童星出身，8歲已開始演影視劇比如劇集《晴天雨天孩子天》、電影《騎血騎警》等。長大後，在2002年畢業於香港演藝學院戲劇學院表演系，在2005年加入樂壇，後來專心演戲。

他與謝安琪（Kay）一直為娛樂圈模範夫妻，育有一子一女。二人相愛多年，由拍拖、結婚、生B以至婚姻生活一直受外界關注，經歷多場風波，至今依然非常恩愛。

▲ 張繼聰與謝安琪不時在網上放閃。

謝安琪與張繼聰於2007年結婚，二人同年誕下長子張瞻後，在2017年再誕下幼女張靖，一家四口樂也融融，令人羨慕。

但婚姻初期，當時外界指他們關係女尊男卑，因為阿Kay當時的名聲與收入跟老公相距甚遠，更有人因而為阿聰冠上妻姓，當時被輿論聲音蓋過的阿聰倍感壓力，患上抑鬱症。幸獲太太及家人在身邊支持，張繼聰事業愈來愈好。

▲ 張繼聰從頒獎嘉賓張堅庭手上領獎項。（陳慧安 攝）

愛妻號影帝

近年更是有大量電影演出，成績有目共睹，演出有口皆碑，阿聰成事業有成兼愛妻好男人影帝。

今次奪香港電影評論最佳男演員獎外，也憑《窄路微塵》入圍第59屆金馬獎最佳男主角，另外也憑此片及另一部電影《飯戲攻心》分別入圍第41屆香港電影金像獎最佳男主角以及最佳男配角。

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記者：陳曉柔

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