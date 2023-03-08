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【DSE】英國語文科口試恢復考生每日快測取消　考評局仍發佈多項措施防感染

社會 15:10 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

DSE文憑試開考在即，考評局宣布，因應疫情而停辦三年的英國語文科口試，將於3月21日至30日恢復舉行。考評局又指，雖然政府已取消各項社交距離措施，考生每日快測要求亦取消，但考評局仍會於試場採取預防包括量體溫、戴口罩、填寫「考生健康申報表」等等多項防感染措施。

今屆DSE文憑試將於4月21日開考，而英文科口試會率先舉行，並定於3月21日至30日。考評局指，雖然政府已取消各項社交距離措施，但指DSE對考生的升學及就業前途十分重要，故仍會於試場採取預防感染的措施，包括量體溫、戴口罩、填寫「考生健康申報表」等，以保障考生與考務人員的健康。

首先，今年的DSE英國語文科口試，會調整考試室座位安排，考生座位之間相隔約一米的距離，考生亦需在整個口試期間戴上口罩。考評局提醒，考生在發言時應盡量提高聲量，確保口試主考員和其他考生能聽到其發言，以及口試錄影系統能清楚收音。

而在應考口試當日，學生需要於考試前下載考評局網站的「考生健康申報表」，量體溫並戴口罩；而今年DSE筆試與口試有著相若的預防感染的安排。診冠狀病毒病的考生不會獲準進入一般/特別試場應試，但有關考生可選擇於考評局的指定試場應考，詳情將於稍後公布。

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責任編輯：解青羽

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