  • 26°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 16:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上訴駁回】古洞收地特惠賠償重新計算　地政總署上訴被駁回

社會 15:19 2023/03/08

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

古洞收地特惠賠償重新計算 地政總署上訴被駁回

政府於2016年引用《土地收回條例》收回位於古洞北土地，擁有部份土地的建生國際旗下公司，早前入稟高院申請司法覆核，指政府計算賠償金時未有計算整幅土地面積，令特惠賠償金由逾1.5億元減至逾3,000萬元，獲法官判勝訴，頒令地政總署署長重新計算賠償金額。地政總署署長提出上訴，上訴庭今(8日)頒下判詞駁回申請。
 
上訴人為地政總署署長，答辯人豪遠有限公司。答辯人與霍英東遺產執行人共同持有涉案青山公路洲頭段北面土地， 面積約12,858平方米，適用於本案的特惠賠償金呎價為2,202元。政府爭議涉案土地建築覆蓋率限制為20%，因此特惠賠償呎價只適用於20%面積，其餘80%以農地呎價計算。

上訴庭今於判詞指出，根據特惠賠償金小冊子及憲報通告，沒有提及受建築覆蓋率限制，從文件原意，政府計算賠償金額時，應以整幅土地計算。上訴一方則指有關文件性質籠統，本案關注之情況，並沒有包含於署方內部文件提及之特殊情況。

上訴庭則認為，若有關內部文件並非署長依賴之部分政策，法庭應在什麼基礎詮釋政策。上訴庭續指，署長並沒有提及政策自1991年始有任何改變或修訂，反之政策之框架一直沿用至今，原審法官亦正確指出，署長不應依賴內部文件之機密政策行事。

上訴庭認為原審法官已考慮政策歷史及背景文件，並裁定不論所涉土地有否受建築覆蓋率限制，亦應以整幅土地計算。上訴庭考慮過所有上訴理據後，駁回上訴，兼須付訟費。

高等法院法官早前裁定署方於計算涉事土地的特惠賠償金時，只計算了整幅土地面積的20%，署方指有關計算方式是基於涉事土地的建築覆蓋率限制為20%，惟根據所有呈堂資料，法官認為沒有任何證據顯示涉事土地有建築覆蓋率限制，遂頒令署長重新考慮。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【性侵繼女】涉非禮13歲繼女地盤工囚38個月　官斥以繼女作洩慾工具
11:21 2023/03/07
【性侵繼女】涉非禮13歲繼女地盤工囚38個月　官斥以繼女作洩慾工具
【藐視法庭】涉電話騷擾法官男子被控藐視法庭　法官質疑民事刑事雙重檢控
13:22 2023/03/07
【藐視法庭】涉電話騷擾法官男子被控藐視法庭　法官質疑民事刑事雙重檢控
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱政府有效回覆指控可增大眾信心
17:13 2023/03/07
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱政府有效回覆指控可增大眾信心

你可能感興趣

【性侵繼女】涉非禮13歲繼女地盤工囚38個月　官斥以繼女作洩慾工具
11:21 2023/03/07
【性侵繼女】涉非禮13歲繼女地盤工囚38個月　官斥以繼女作洩慾工具
【藐視法庭】涉電話騷擾法官男子被控藐視法庭　法官質疑民事刑事雙重檢控
13:22 2023/03/07
【藐視法庭】涉電話騷擾法官男子被控藐視法庭　法官質疑民事刑事雙重檢控
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱政府有效回覆指控可增大眾信心
17:13 2023/03/07
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱政府有效回覆指控可增大眾信心
法官 司法覆核 地政總署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
11:41 2023/03/07
【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
【攝理教】方力申女友憶與鄭明析性交心情　Maple曾把金髮少女獻教主
11:45 2023/03/07
【攝理教】方力申女友憶與鄭明析性交心情　Maple曾把金髮少女獻教主
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵
17:46 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵