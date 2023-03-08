【上訴駁回】古洞收地特惠賠償重新計算　地政總署上訴被駁回

▲ 古洞收地特惠賠償重新計算 地政總署上訴被駁回

政府於2016年引用《土地收回條例》收回位於古洞北土地，擁有部份土地的建生國際旗下公司，早前入稟高院申請司法覆核，指政府計算賠償金時未有計算整幅土地面積，令特惠賠償金由逾1.5億元減至逾3,000萬元，獲法官判勝訴，頒令地政總署署長重新計算賠償金額。地政總署署長提出上訴，上訴庭今(8日)頒下判詞駁回申請。



上訴人為地政總署署長，答辯人豪遠有限公司。答辯人與霍英東遺產執行人共同持有涉案青山公路洲頭段北面土地， 面積約12,858平方米，適用於本案的特惠賠償金呎價為2,202元。政府爭議涉案土地建築覆蓋率限制為20%，因此特惠賠償呎價只適用於20%面積，其餘80%以農地呎價計算。

上訴庭今於判詞指出，根據特惠賠償金小冊子及憲報通告，沒有提及受建築覆蓋率限制，從文件原意，政府計算賠償金額時，應以整幅土地計算。上訴一方則指有關文件性質籠統，本案關注之情況，並沒有包含於署方內部文件提及之特殊情況。

上訴庭則認為，若有關內部文件並非署長依賴之部分政策，法庭應在什麼基礎詮釋政策。上訴庭續指，署長並沒有提及政策自1991年始有任何改變或修訂，反之政策之框架一直沿用至今，原審法官亦正確指出，署長不應依賴內部文件之機密政策行事。

上訴庭認為原審法官已考慮政策歷史及背景文件，並裁定不論所涉土地有否受建築覆蓋率限制，亦應以整幅土地計算。上訴庭考慮過所有上訴理據後，駁回上訴，兼須付訟費。

高等法院法官早前裁定署方於計算涉事土地的特惠賠償金時，只計算了整幅土地面積的20%，署方指有關計算方式是基於涉事土地的建築覆蓋率限制為20%，惟根據所有呈堂資料，法官認為沒有任何證據顯示涉事土地有建築覆蓋率限制，遂頒令署長重新考慮。

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記者：林育慧