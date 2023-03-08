【東張西望】精明買火險　30年供樓期可慳15萬

隨着政府解除多項防疫措施，多項利好消息之下，低迷了一段時間的樓市也開始由低位反彈。有意上車的業主和新手業主除了首期、律師費、印花稅等必要開支之外，也有不少細節需精打細算，其中一項就是火險。早前TVB資訊節目《東張西望》就進行街訪，受訪的觀眾並不了解火險的保障，更誤以為火險是針對火災的保障或會對家中的傢俬或電器作賠償。主持續指，近期有調查發現市民對火險的認識非常不足，更表示如果挑選得宜，火險價格可以節省十多萬。

資深房地產投資專家蔣一洪在節目中解釋，火險是保障火災等意外帶來的樓宇結構損壞，坊間的火險保障亦大同小異。「向銀行申請按揭時，火險是基本的條件，而火險亦要每年續保。」

▲ 蔣一洪指坊間的火險的保障相差不大。

大眾俗稱的火險是樓宇結構保險，業主向銀行申請按揭時，銀行也會要求按揭單位擁有火險。「假設家中發生火警意外，損失的財物由家居保險保障，假若損毀的是屬於樓宇結構，如牆身、原裝地板等，則是火險的保障範圍。」

火險三種投保額 業主宜自行選擇合適計劃

大眾俗稱火險的樓宇結構保險可以按不同的投保額購買。蔣一洪表示有三種投保額供選擇，分別物業重建價值、貸款原有貸款額及剩餘按揭貸款額。值得一提的是三種投保額收費各異，保障的金額亦有所不同，大家在選擇前需要留意自己的需要。

9成人貪方便 買貴火險

《東張西望》亦提到很多銀行在進行按揭時也會為業主提供火險選擇，部分更提供折扣，不過近年亦開始多了人自行上網購買火險。節目組訪問了虛擬保險公司OneDegree Group共同創辦人郭彥麟，他表示火險未必需要向銀行購買，在網上自行購買可以便宜不少。「我們早前進行過調查，9成受訪者因為貪方便直接向銀行購買火險。」

▲ OneDegree Group共同創辦人郭彥麟表示在網上購買火險較跟銀行購買便宜。

郭彥麟更提到一些真實個案，在銀行與網上購買火險的差額接近一倍。「我們有客戶每年在火險的保費（較銀行購買）節省了5,100港元。」即是說，以30年的樓宇按揭來計算，在網上買火險可以節省高達15萬！

最後主持也提醒大家，想要買得精明，謹記「小數怕長計」。雖然與樓價相比，每年的火險費用只是一個小數目，但是火險要每年續保，三十年的按揭年期，供款累計差額可以相差十五、六萬。



拆解火險保費率

火險保費的計算方式是投保額乘保費率。所以想要精明買火險，就要留意火險的保費率。假設大家向銀行按揭貸款300萬港元，按揭供款需時30年。以按貸款原有貸款額來計算保費的話，如果業主向銀行購買火險，坊間的保費率或可高達0.2%，即一年的保費就需要6,000元（300萬×0.2%=6,000）。

但如果業主在網上購買火險，保費率會大大降低，大約為0.03%，一年保費則只

需要900元（670萬×0.03%=900）。兩個渠道購買火險的保費差額高達5,100元，30年下來，如果上網買火險可以慳超過15萬元！

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