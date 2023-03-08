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【日本旅遊】東京/北海道三井花園酒店 X 布丁狗　推出3款夢幻可愛主題套房+送周邊產品

休閒消費 15:38 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

三井花園酒店與布丁狗聯乘，於東京及北海道推出主題套房。（官網圖片）

日本不少酒店都會與卡通人物聯乘推出主題套房，最新登場就有日本三井集團旗下的三井花園酒店東京及北海道札幌分館，與Sanrio的人氣卡通人物布丁狗Crossover，推出3款主題房型，入住的旅客更可獲獲贈一系列可愛布丁狗的原創周邊產品，布丁狗粉絲不容錯過！

送贈予住客的一系列布丁狗產品（官網提供）

Sanrio每年都會舉辦三麗鷗人氣角色大賞，縱然是元祖級角色的布丁狗，但仍在2022年獲得亞軍寶座，受歡迎程度依然不減。這次Sanrio會聯同日本三井集團位於東京的三井花園飯店銀座五丁目，以及北海道的三井花園飯店札幌西兩間酒店，推出3款布丁狗主題房，全部以可愛萌色系為主，色彩繽紛，定必令粉絲心動。

3款主題房包括有布丁狗躲貓貓房、布丁狗糖果派對房，以及銀座五丁目分館獨家供應的「布丁狗的繽紛夢想房」，每種房間都選用以黃色及粉色為主的可愛柔和色調，甫進內便會看到牆身、天花、裝飾品等均是布丁狗及他的好友在賣萌，超級夢幻。

    點擊圖片放大
    +2

入住的房客更可獲得獲贈印有布丁狗圖案的原創周邊產品，例如是小手袋、方巾、襪、保溫杯及貼紙等，上面的插圖更是全新，值得粉絲入手，加上玩得又有手信帶走，CP值極高。房價由每晚66,690日圓起（約港幣2836元），另有包含早餐的套票，詳情請留意官方網站。

三井花園飯店銀座五丁目
地址：東京都中央区銀座5-13-15

三井花園飯店札幌西
地址：北海道札幌市中央区北五条西6-2-4

官網︰https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/pompompurin/

記者︰黃依情

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