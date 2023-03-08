【唱好香港】唐英年：如果移居海外的人發現不適應當地生活　歡迎他們返港

▲ 唐英年表明，如果移居的人發現不適應外國生活，歡迎他們返港。（資料圖片）

近年有不少港人移居外地，全國政協常委唐英年接受電台訪問表示，如果自己長期在外國生活，就會有寄人籬下的感覺，但強調並非說所有移居的年輕人都是寄人籬下，「去」或「留」是個人選擇，不會批評他們的選擇，但表明如果移居的人發現不適應外國生活，歡迎他們返港。

唐英年接受電台訪問承認，「暴亂」之後，香港流失了一批人士，流失了去西方國家。他提到，「我如果長期住外國會有一種寄人籬下的感覺」，但這並非說所有移居的年輕人都是寄人籬下，指有些人可能融入得很好。唐認為，「去」或「留」是個人選擇，會尊重他們的決定，不會批評他們的選擇，「我希望你們適應到外國的生活方式，如果你們適應不到，我們隨時歡迎你們返香港。」

另外，身兼西九文化區管理局董事局主席和文化委員會委員的唐英年認為，香港文化藝術的基建軟件是世界級，可以與倫敦、紐約並排。他建議，明年秋天在香港舉辦「文化高峰會」，希望能邀請中央領導人來港主持開幕禮，邀請國際頂尖文化藝術界人士出席，推動文化藝術更加普及化。

他又提到，香港故宮博物館開幕7個月，M+博物館開幕1年多，分別有累計有87萬人次，和超過250萬人次到訪。他指，相信隨著通關後旅客回升，兩個博物館會成為遊客「必到打卡之地」，因此要繼續控制好參觀的人流管理。

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責任編輯：區綽彥