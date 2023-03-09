【自強媽媽】3孩在職單親媽媽每日清晨5點溫書　特訓411天考上大學：改變自己

▲ 小倉優子用了411天努力溫書考上大學。

昨日是3.8婦女節，是為了紀念婦女權利的運動，現代女性除了照顧家庭外，還要兼顧事業，每個女人都是女強人！而日本女星小倉優子是3孩單親媽媽，情路崎嶇的她，經歷2段婚姻，先後為2任丈夫誕下3名兒子。現年39歲的小倉優子讀高中時就進入娛樂圈，因工作忙碌所以上了大學後選擇輟學，因此學歷只有高中畢業，優子決心要追回失去的學生時光，目標要在1年內考入大學，更挑戰私立名校早稻田大學的教育系。

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小倉優子去年2月在節目中宣布1年後挑戰考早稻田大學教育系，同時還要兼顧媽媽與演藝活動，她每天清晨5點起床念書，總共花了411天共2102小時用功溫習，今年2月19日考試，3月1日放榜。

▲ 小倉優子獲兩間大學取錄。

獲兒子鼓勵重考

雖然最後早稻田落榜，挑戰失敗，但她另外還去考了學習院女子大學、津田塾大學、白百合女子大學、學習院大學、成蹊大學，結果考上白百合女子大學、學習院女子大學則是候補，她表示：「雖然早稻田大學考試結果是這樣，我覺得是一個新的開始，而不是到達終點。」

她兒子則安慰說，只念1年就去考早稻田果然很難，說不定2年就有機會考上，言下之意也鼓勵媽媽重考。

小倉優子未透露是否去就讀白百合女子大學或學習院女子大學，不過網友都認為她已經很不簡單了，「同樣身為單親媽媽超尊敬她的，如果是我根本做不到」、「一邊帶小孩一邊工作還一邊讀書，超有活力的」、「當初覺得她太天真，後來看到她這麼努力，自己都覺得不好意思」。也有人驚覺原來她已39歲，「生了3個小孩還是好可愛」、「不敢相信她是3個孩子的媽」。

▲ 小倉優子一拖3去玩，十足十女強人。

改變自己

而小倉優子還將大學取錄的合格成績單放上IG分享喜悅，她寫道:「我有一種感覺，只要努力考試，就能改變自己。現在考試結束了，我不知道自己有沒有改變，但真的很慶幸自己能體驗到這次的考試。而通過大學並不是目標我想這是真正的開始！我也想學一門專業，很想獲得這個資格。」

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責任編輯︰王明芳