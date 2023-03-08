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【郵輪復常】名勝世界壹號台灣4天遊　往高雄增停泊澎湖

社會 15:45 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

名勝世界壹號高雄至香港郵輪航次增設澎湖目的地。（名勝世界郵輪相片）

疫情令啟德郵輪碼頭停擺，近日終有郵輪重返香港，港人旅遊再添新選擇。

名勝世界郵輪宣布，「名勝世界壹號」昨日抵港，下月2日至10月29日，推出逢周日起，從香港出發的3晚航次，於周一抵達高雄、周二停 靠澎湖、周三返回香港。

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二人同行郵輪票價為每位旅客1,699元起，而第三及第四位旅客則每位旅客850元起，於3月31日前報名，二人同行可享每位扣減300元。第三及第四位同房旅客可享每位扣減150元，有關優惠受條款及細則約束，需按艙房級別，另加港務費和船上服務費約1,000元。

如計及所有優惠，3月31日報名4人同行只需4,198元，人均1,050元起（未計港務費和服務費）。

香港旅客亦可選擇每週三出發的高雄2晚航次，和每周五出發的2晚公海遊。票價已包含指定餐廳的食物和飲品，可免費欣賞現場國際表演以及享受娛樂活動和設施。

名勝世界郵輪於去年6月15日在新加坡首次亮相，可承載1,856名乘客、排水量7.5萬噸的「名勝世界壹號」將於今年3月10日進駐香港母港，並於4月4日開始香港及台灣高雄的雙母港運營。

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記者：陳梓蔚

 

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