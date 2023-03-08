【婦女節】李家超：婦女是社會重要力量　楊何蓓茵：不止撑起半邊天

▲ 楊何蓓茵（右二）指，今屆特區政府有5名女局長，佔整體局長的三分之一。（李家超Facebook圖片）

今日是國際婦女節，特首李家超向全港女士及其團隊的女將表達祝福和敬意。李家超形容，婦女是社會的重要力量，其工作上遇到的女性，都具備能力、毅力和決心，在各自崗位裏發揮所能，為社會帶來貢獻，強調政府會繼續與各界攜手，建立一個關愛共融的社會，讓男性、女性都能發光發熱。

公務員事務局局長楊何蓓茵則指，女性在現今社會不止撑起半邊天，於政、商、專業界及不同領域獨當一面， 成就斐然的代表多不勝數。昔日較少女性從事的行業，今日亦有不少女士的身影。

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楊何蓓茵續指，今屆特區政府有5名女局長，佔整體局長的三分之一；在公務員隊伍內職位最高的常任秘書長，18位中，12人是女性；公務員隊伍的女性比例亦持續上升，截至去年9月，女性佔公務員人數38.8%。

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責任編輯：關景騰